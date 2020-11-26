Maradona'nın ölmeden önceki son sözleri ortaya çıktı

Ölümüyle futbol dünyasını yasa boğan Arjantinli efsane Diego Armando Maradona'nın hayatını kaybetmeden önceki son sözleri ortaya çıktı.
İngiliz basınına yansıyan haberde, efsane futbolcunun hayatını kaybettiği gün sabah kahvaltısından sonra, kendisine evinde refakat eden yeğenine "Kendimi iyi hissetmiyorum, biraz uzanacağım" dedi. Beyin ameliyatının ardından evinde dinlenmeye çekilen Maradona'nın iyi daha da kötüleştiğini gören bakımından sorumlu hemşire apar topar ambulans çağırdı.
Bu esnada sağlık durumu tamamen kontrolden çıkan 60 yaşındaki efsanenin, ambulanslar ve sağlık görevlileri eve gelene kadar hayata gözlerini yumduğu ve müdahale edilecek herhangi bir durumun olmadığı belirtildi.
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