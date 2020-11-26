Maradona kimdir? Diego Maradona nereli? Diego Maradona kaç yaşında, neden öldü?

Hayatını kaybeden efsane futbolcu Diego Armando Maradona geride unutulmayacak bir kariyer bıraktı. Ünlü futbolcunun ölüm haberi başta Arjantin olmak üzere tüm dünyayı yasa boğarken efsane isimle ilgili araştırmalar da yapılmaya başladı. Peki, Maradona nereli, kaç yaşında ve neden öldü? İşte efsane futbolcunun hayatı ile ilgili tüm merak edilenler... MARADONA KİMDİR? Futbol otoriteleri tarafından Pele ile beraber “tarihin en iyi futbolcusu” olarak kabul edilen Maradona hakkında bazıları tarafından da Pele’den daha yetenekli olduğu ileri sürülüyor. Maradona 30 Ekim 1960 tarihinde Arjantin’in Buenos Aires şehrinde doğdu. Fabrika işçisi bir baba ile ev hanımı bir annenin oğlu olan Maradona’nın yeteneği ise henüz 8 yaşındayken keşfedildi. İlk olarak mahalle takımı olan Estrella Roja’da oynamaya başladı. Altyapısında oynadığı Argentinos Juniors ile henüz 16 yaşına girmeden profesyonel sözleşme imzaladı. 1981 yılında Boca Juniors ile şampiyonluk yaşadıktan sonra Avrupa’nın en büyük kulüplerinden bir tanesi olan Barcelona’ya transfer oldu.

Futbol kariyeri boyunca büyük başarılara imza atan Maradona golleri ve takımlarına kazandırdığı şampiyonluklarla ismini tüm dünyaya duyurdu. Ancak 1990 senesinde Arjantin’in Dünya Kupası’nda finale yükselmesinde önemli bir pay sahibi olan futbolcunun uyuşturucu sorunu da 1991 senesinde kamuoyuna yansıdı. Aynı sene uyuşturucu kullandığı için 15 ay ceza alan futbolcu, 1994 senesinde de Dünya Kupası’nda ihraç edildi. Bağımlılığı nedeniyle 2004 ve 2007 yıllarında önemli sağlık problemleri geçiren Maradona’nın Napoli forması giymiş olduğu 1984 ile 1991 seneleri arasından kalma 37 milyon avrodan fazla olan vergi borcu, İtalyan yetkililer ile devamlı sorun yaşamasına sebebiyet verdi. MARADONA KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ? Maradona 60 yaşındayken hayata veda etti. Sağlık sorunlarıyla bir süredir gündeme gelen Maradona son hali ile de oldukça merak ediliyordu. Efsane futbolcu geçtiğimiz günlerde geçirdiği beyin ameliyatından 8 gün sonra taburcu edilmişti. Subdural kanama teşhisi ile beyninden ameliyat olan Maradona’nın kaldığı Olivos Kliniği’nden ayrıldığı haberleri basına yansımıştı. Doktoru ise efsane futbolcunun iyileşme sürecini evinde devam ettireceğini ve bu süreçte alkol bağımlılığından da kurtulmak adına tedavi göreceğini belirtmişti.

MARADONA NEDEN ÖLDÜ? Arjantin basınında çıkan habere göre, Diego Maradona’ya yapılan otopsi ön raporunda eski futbolcunun uyurken “kronik kalp yetmezliğine bağlı akut akciğer ödemi” sebebiyle yaşamını yitirdiği belirtildi. Otopsinin kesin sonucunun ise Maradona’nın vücudunda herhangi bir maddenin olup olmadığının analiz edileceği toksikolojik ve histopatolojik testlerden sonra kesinleşeceği açıklandı. Futbolun efsanevi isminin dün sabah odasından çıkmaması nedeniyle psikoloğu ve psikiyatristinin odasına girdiği, uyuduğu düşünülürken hayati belirti göstermediği anlaşıldıktan sonra hemşiresi ve psikoloğu tarafından yapılan kalp masajıyla da hayata döndürülemediği belirtilmişti. MARADONA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI? Futbol yaşamında Boca Juniors, Barcelona ve Napoli formaları ile farklı kulvarlarda toplam 9 şampiyonluk yaşayan ve Arjantin Milli Takımı ile de 1986 Dünya Kupası’nı kaldırma başarısı elde ede Maradona, futbol tarihine ismini altın harflerle yazdırdı. 182-1984 seneleri arasında İspanyol kulübü Barcelona’da bütün kulvarlarda 58 maça çıkan ve 38 gol atan Maradona, 3 defa da kupa sevinci yaşadı. 1983 senesinde Kral Kupası, İspanya Süper Kupası ve La Liga Kupası şampiyonluğuna ulaştı. 1984 senesinde efsane haline geleceği Napoli takımına transfer olan Maradona, toplamda 259 maçta forma giydi ve 115 gol attı.