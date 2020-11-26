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Maradona kimdir? Diego Maradona nereli? Diego Maradona kaç yaşında, neden öldü?

FUTBOL HABERLERİ  | 26.11.2020 12:30 | Son Güncelleme

Efsanevi Arjantinli futbolcu Diego Maradona, ölümüyle tüm Arjantin halkını yasa boğdu. Gündeme bomba gibi düşen ölüm haberinin ardından ünlü futbolcu Diego Maradona kimdir sorusunun yanıtı araştırılıyor. Peki, Arjantin Milli Takımı ve İtalyan kulübü Napoli’deki performansı ile dünya futbol tarihine ismini altın harflerle yazdıran Diego Maradona kaç yaşında, neden öldü? İşte ünlü futbolcunun hayatına dair detaylar…

Maradona kimdir? Diego Maradona nereli? Diego Maradona kaç yaşında, neden öldü?

Hayatını kaybeden efsane futbolcu Diego Armando Maradona geride unutulmayacak bir kariyer bıraktı. Ünlü futbolcunun ölüm haberi başta Arjantin olmak üzere tüm dünyayı yasa boğarken efsane isimle ilgili araştırmalar da yapılmaya başladı. Peki, Maradona nereli, kaç yaşında ve neden öldü? İşte efsane futbolcunun hayatı ile ilgili tüm merak edilenler...

MARADONA KİMDİR?

Futbol otoriteleri tarafından Pele ile beraber “tarihin en iyi futbolcusu” olarak kabul edilen Maradona hakkında bazıları tarafından da Pele’den daha yetenekli olduğu ileri sürülüyor. Maradona 30 Ekim 1960 tarihinde Arjantin’in Buenos Aires şehrinde doğdu. Fabrika işçisi bir baba ile ev hanımı bir annenin oğlu olan Maradona’nın yeteneği ise henüz 8 yaşındayken keşfedildi. İlk olarak mahalle takımı olan Estrella Roja’da oynamaya başladı. Altyapısında oynadığı Argentinos Juniors ile henüz 16 yaşına girmeden profesyonel sözleşme imzaladı. 1981 yılında Boca Juniors ile şampiyonluk yaşadıktan sonra Avrupa’nın en büyük kulüplerinden bir tanesi olan Barcelona’ya transfer oldu.

Futbol kariyeri boyunca büyük başarılara imza atan Maradona golleri ve takımlarına kazandırdığı şampiyonluklarla ismini tüm dünyaya duyurdu. Ancak 1990 senesinde Arjantin’in Dünya Kupası’nda finale yükselmesinde önemli bir pay sahibi olan futbolcunun uyuşturucu sorunu da 1991 senesinde kamuoyuna yansıdı. Aynı sene uyuşturucu kullandığı için 15 ay ceza alan futbolcu, 1994 senesinde de Dünya Kupası’nda ihraç edildi. Bağımlılığı nedeniyle 2004 ve 2007 yıllarında önemli sağlık problemleri geçiren Maradona’nın Napoli forması giymiş olduğu 1984 ile 1991 seneleri arasından kalma 37 milyon avrodan fazla olan vergi borcu, İtalyan yetkililer ile devamlı sorun yaşamasına sebebiyet verdi.

MARADONA KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

Maradona 60 yaşındayken hayata veda etti. Sağlık sorunlarıyla bir süredir gündeme gelen Maradona son hali ile de oldukça merak ediliyordu. Efsane futbolcu geçtiğimiz günlerde geçirdiği beyin ameliyatından 8 gün sonra taburcu edilmişti. Subdural kanama teşhisi ile beyninden ameliyat olan Maradona’nın kaldığı Olivos Kliniği’nden ayrıldığı haberleri basına yansımıştı. Doktoru ise efsane futbolcunun iyileşme sürecini evinde devam ettireceğini ve bu süreçte alkol bağımlılığından da kurtulmak adına tedavi göreceğini belirtmişti.

MARADONA NEDEN ÖLDÜ?

Arjantin basınında çıkan habere göre, Diego Maradona’ya yapılan otopsi ön raporunda eski futbolcunun uyurken “kronik kalp yetmezliğine bağlı akut akciğer ödemi” sebebiyle yaşamını yitirdiği belirtildi. Otopsinin kesin sonucunun ise Maradona’nın vücudunda herhangi bir maddenin olup olmadığının analiz edileceği toksikolojik ve histopatolojik testlerden sonra kesinleşeceği açıklandı. Futbolun efsanevi isminin dün sabah odasından çıkmaması nedeniyle psikoloğu ve psikiyatristinin odasına girdiği, uyuduğu düşünülürken hayati belirti göstermediği anlaşıldıktan sonra hemşiresi ve psikoloğu tarafından yapılan kalp masajıyla da hayata döndürülemediği belirtilmişti.

MARADONA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Futbol yaşamında Boca Juniors, Barcelona ve Napoli formaları ile farklı kulvarlarda toplam 9 şampiyonluk yaşayan ve Arjantin Milli Takımı ile de 1986 Dünya Kupası’nı kaldırma başarısı elde ede Maradona, futbol tarihine ismini altın harflerle yazdırdı. 182-1984 seneleri arasında İspanyol kulübü Barcelona’da bütün kulvarlarda 58 maça çıkan ve 38 gol atan Maradona, 3 defa da kupa sevinci yaşadı. 1983 senesinde Kral Kupası, İspanya Süper Kupası ve La Liga Kupası şampiyonluğuna ulaştı. 1984 senesinde efsane haline geleceği Napoli takımına transfer olan Maradona, toplamda 259 maçta forma giydi ve 115 gol attı.

Maradona ile beraber ligdeki güçlü takımlarla mücadele edebilecek hale gelen Napoli takımı bu süreçte 2 lig şampiyonluğu, birer defa UEFA Kupası, İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası kazandı. Napoli’den sonra sırasıyla Sevilla, Newell’s Old Boys ve en son eski takımı olan Boca Juniors forması giyen Maradona, 1997 senesinde ise aktif kariyerini sonlandırdı. Forma giydiği takımlarla toplamda 588 maça çıkan Diego Maradona, 312 gol attı. 1986 yılında Arjantin’in müzesine götürdüğü FIFA Dünya Kupası’nda üstün performansı ile de tüm dünyaya ismini duyurmayı başardı. Maradona’nın İngiltere’ye topu 60 metre taşıyarak 5 kişiye çalım atıp fileleri havalandırdığı golü 2002 yılında FIFA tarafından yapılan oylamada “yüzyılın golü” unvanı kazandı.

Milli takım forması ile 91 maça çıkan efsane isim 34 gol attı. Aktif futbol kariyerinin ardından teknik direktörlük yapan Maradona’nın futbol kariyerinin aksine teknik direktörlük hayatı çok da başarılı olmadı. İlk olarak Textil Mandiyu, sonrasında Racing kulüplerini çalıştıran efsane futbolcu, ardından Arjantin Milli Takımı’nın teknik direktörlüğünü yaptı. Ancak buradaki görevine Arjantin’in çeyrek finalde Almanya’ya 4 farkla yenilerek elenmesinin ardından son verildi. 2010 Dünya Kupası’nda basın mensuplarına hakaret eden ünlü isim, FIFA tarafından 2 ay ceza aldı. Devamında ise El-Vasl, El-Fujairah, Dorados de Sinaloa ve Gimnasia de La Plata takımlarını çalıştırdı.

Gecekondu mahallesinde hayata başlayıp futbolun zirvesine uzanan Diego Maradona’nın hafızalara kazınan efsane sözleri!Gecekondu mahallesinde hayata başlayıp futbolun zirvesine uzanan Diego Maradona’nın hafızalara kazınan efsane sözleri!

Maradona sözleri ile de çok sayıda kişinin unutulmazları arasında yer almayı başardı.

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