Maradona'nın son günlerini geçirdiği evdeki kimsenin bilmediği detay ortaya çıktı

Geçirdiği kalp krizi sonrası 60 yaşında hayata gözlerini yuman dünya futbolunun efsane ismi Diego Armando Maradona'nın ölümüyle ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

İngiliz Daily Star Gazetesi, Arjantinli efsanenin son günlerini geçirdiği odanın fotoğraflarını yayınlandı.

Kızı tarafından 3 aylığına kiralanan evde Maradona, yaşadığı beyin ameliyatı öncesi evin üst katındaki yatak odasında uyuyordu ancak beyninde pıhtı oluşması ve merdivenlerden çıkamaması nedeniyle son günlerinde evin zemin katındaki odayı kullandı.

Bu oda, 60 yaşındaki efsanenin kızı tarafından tüm ihtiyaçlarını rahatça karşılayabileceği bir odaya dönüştürüldü.

Arjantin basını da Maradona'nın evine dair bazı fotoğraflar yayınladı ve eski futbolcunun kaldığı odanın dolaplarla ikiye bölündüğü detayını ortaya çıkardı.

Odanın bir bölümü acil müdahale alanı olarak düzenlenirken, diğer tarafı yaşamsal alan olarak kullanıldı.





