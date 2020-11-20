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Maraş paçası artık kavanozda! Dünyanın dört bir yanına gönderiyorlar

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 20.11.2020 15:19 | Son Güncelleme:
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Maraş paçası artık kavanozda! Dünyanın dört bir yanına gönderiyorlar

Kahramanmaraşlı 3 kardeş, iki yıl süren Ar-Ge çalışması sonucunda Maraş paçasını kavanoza koymayı başardı. Maraş paçasını internetten satmaya başlayan kardeşler, çok büyük talep alıyorlar. Bu leziz ve şifalı paçayı ise kargo ile dünyanın her yerine gönderebiliyorlar.

Kahramanmaraş'ta havaların soğumasıyla birlikte Maraş paça tüketimi de artmaya başladı. Küçükbaş hayvanların kelle ve ayaklarından yapılan, aynı zamanda Türk Patent ve Marka Kurumu'nca da tescillenen, doğal antibiyotik olarak da kabul edilen paça içmek isteyen ancak Kahramanmaraş'a gelemeyenler için de Erdoğan, Süleyman ve Murat Sünbül kardeşler 2 yıl önce çalışma başlattı. Paçanın diğer hazır gıdalar gibi satılması için yürütülen çalışmalar olumlu sonuç verdi ve Sünbül kardeşler, Maraş paçayı kavanoza koymayı başardı.

'KARGO İLE DÜNYANIN HER YERİNE GÖNDERİYORUZ'

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Firma müdürü Emrah Sünbül, kavanozların 1 yıllık raf ömrü olduğunu belirtirken, şu ana kadar beklenenin üzerinde ilgiyle karşılaştıklarını söyledi. Sünbül, koronavirüs ile birlikte ilginin arttığı paçayı her yere göndermeye başladıklarını belirterek, "Maraş paçasını kavanoza koymayı 2 yıllık bir çalışmayla başardık. Maraş paçasını kavanozla atık dünyanın her yerine gönderebiliyoruz. Sumak ekşisi, acılı yağı ve sarımsak tozunu da kavanozun kapağına bırakıyoruz. 3 aydır dijital pazarda satışlarımız devam ediyor ve talep de çok güzel. Mevsimi de geldiği için talep de artmaya başladı. Talep olduktan sonra kargo aracılığıyla dünyanın her yerine gönderiyoruz. Çok yakında marketlerde de olacak. Ayrıca Almanya, İtalya, Fransa gibi ülkelerde yaşayıp tatile gelen gurbetçi vatandaşlarımız da giderken kavanozla paçayı alıp götürüyorlar" diye konuştu.

HAZIRLANIŞI ÇOK KOLAY

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Emrah Sünbül, Maraş paçanın servis edilmesinin de çok kolay olduğunu söyledi. Kavanozdaki paçanın tava yardımıyla ocakta veya dalga fırında ısıtılabildiğini ve beraberinde gönderilen sosların üzerine dökülmesinin ardından tüketilebileceğini belirtti.

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