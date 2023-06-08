YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. "Maraş samsası" coğrafi işaret belgesi aldı

"Maraş samsası" coğrafi işaret belgesi aldı

08.06.2023 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ın yöresel lezzetlerinden "Maraş samsası" coğrafi işaretle tescillendi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, kentteki yöresel lezzet ve el sanatlarının koruma altına alınması için yapılan tescil başvurularının sürdüğü belirtildi.

Bu kapsamda kentin önemli lezzetlerinden "Maraş samsası"nın tescillenmesi için Sütçü İmam Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle Türk Patent ve Marka Kurumuna tescil başvurusu yapıldığı dile getirilen açıklamada, ürünün, yapılan incelemelerin ardından coğrafi işaretle tescillendiği kaydedildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Deprem bölgesinden ilk hac kafilesi uğurlandıDeprem bölgesinden ilk hac kafilesi uğurlandı
"Benim Kulübüm Yeşilay Tırı" Hatay ile Gaziantep'te 864 çocuk ve gence ulaştı"Benim Kulübüm Yeşilay Tırı" Hatay ile Gaziantep'te 864 çocuk ve gence ulaştı
Diyarbakır 700 bin mevsimlik çiçekle süslendirildiDiyarbakır 700 bin mevsimlik çiçekle süslendirildi
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 8 Haziran Perşembe

İmsak
03:18
Sabah
05:04
Öğle
12:36
İkindi
16:28
Akşam
19:59
Yatsı
21:37

Kahramanmaraş Nöbetçi Eczaneler 8 Haziran Perşembe

Sema eczanesi
Dulkadiroglu
Tugba eczanesi
Afsin
Özlem eczanesi
Elbistan
Merkez eczanesi
Cagliyancerit
Asli eczanesi
Andirin
Cansu eczanesi
Pazarcik
Şifa eczanesi
Elbistan
Tümünü Göster
Kahramanmaraş ECZANELER
Kahramanmaraş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bir an dengesini kaybetti! Annesinin temizlik kovasının içine düştü

Bir an dengesini kaybetti! Annesinin temizlik kovasının içine düştü

Konfor, kalite, tasarım hepsi bir arada! Puma'da %40'a varan indirim

Konfor, kalite, tasarım hepsi bir arada! Puma'da %40'a varan indirim

Saatlerce kavga etti! Evini ateşe vererek karısını öldürdü

Saatlerce kavga etti! Evini ateşe vererek karısını öldürdü

Bez bebekle evlenen kadın ihaneti öğrenince öyle bir intikam aldı ki...

Bez bebekle evlenen kadın ihaneti öğrenince öyle bir intikam aldı ki...

Çok satanlarda bir numara! Crocs terlikte kaçırılmayacak indirim

Çok satanlarda bir numara! Crocs terlikte kaçırılmayacak indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.