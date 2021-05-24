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Maraşlı'ya ne olacak? İtalya yolcusu olan Burak Deniz'in başrol oynadığı Maraşlı için kritik karar

24.05.2021 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevilen dizi "Maraşlı"nın Celal'i Burak Deniz, önümüzdeki ay yeni dizisi için İtalya'nın yolunu tutacak. Öte yandan, "Maraşlı" hakkındaki kritik kararın bu akşama göre verileceği söyleniyor.

Maraşlı'ya ne olacak? İtalya yolcusu olan Burak Deniz'in başrol oynadığı Maraşlı için kritik karar

ATV'nin ilgiyle izlenen dizisi "Maraşlı", oldukça güçlü bir kadro ve hikayeye sahip. Ancak sezon ortasında yayına girdiği için istenen izlenme oranlarına ulaşılamayacağı ve dizinin arcanacağı düşünülüyordu. Neyse ki, "Maraşlı", haftanın en zor günlerinden birinde "Uyanış: Büyük Selçuklu", "Yasak Elma" ve "Çukur" gibi dizilere karşı ekranda tutunmayı başardı. Bu başarıda en büyük paylardan biri de başrol oyuncusu Burak Deniz'in güçlü oyunculuğu ve sosyal medya desteğiydi. "Maraşlı" sayesinde yıldızı iyice parlayan Burak Deniz, yurt dışında da dikkat çekmeye başladı ve önemli bir teklif aldı. Dünyaca ünlü yönetmen Ferzan Özpetek, en sevilen filmlerinden "Cahil Periler"i dizi olarak yeniden çekme kararı aldı. Disney+ platformunun Avrupa yapımı ilk dizilerinden biri olan projede, Burak Deniz de önemli bir karakteri canlandıracak.

İtalya yolcusu olacak

Burak Deniz

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Burak Deniz, "Cahil Periler" için 15 Haziran'da İtalya'nın yolunu tutacak. Asaf adındaki bir fotoğrafçıyı canlandıran Burak Deniz, diziye dördüncü bölümden itibaren dahil olacak. Aynı zamanda senaryoyu İstanbul'a bağlayan karakter de Asaf olacak.

"Maraşlı" için karar günü

Burak Deniz

Öte yandan, "Maraşlı" dizisinin devam edip etmeyeceği hala belirsizliğini koruyor. Dizinin akıbeti son bölüm izlenme oranlarına göre belli olacak.


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Anahtar Kelimeler:
Maraşlı dizisi Burak Deniz
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