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Marca Gazetesi İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finaline değindi

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 23.10.2019 19:01 | Son Güncelleme

İspanya’nın köklü gazetelerinden Marca, Galatasaray - Real Madrid maçı için geldiği İstanbul’da 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finaline değindi.

Marca Gazetesi İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finaline değindi

İspanya'nın Marca Gazetesi, İstanbul'un Şampiyonlar Ligi finaline en iyi şekilde hazırlandığını okuyucularına duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Tesisleri’ne gelen İspanyol medya ekibi, TFF Birinci Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Yönetim Kurulu Üyesi ve Şampiyonlar Ligi Final Elçisi Hamit Altıntop ile İspanya’da forma giymiş olan Rüştü Reçber ve Nihat Kahveci ile bir araya geldi.

SERVET YARDIMCI: 2005’TEN DAHA İYİ OLACAK

Servet Yardımcı final ile ilgili olarak, “Bu sezonki organizasyon, 2005’te Liverpool ve Milan arasında oynanan finalden daha iyi olacak. Daha iyi olduğunu göreceksiniz” ifadelerini kullandı.

2005’te yaşanan problemlerin tekrar edilmeyeceğini kaydeden Yardımcı, “İstanbul’da 2 havalimanı var ve her türlü kategoride çok sayıda otel mevcut. Her şeyin kontrolümüz altında olması için çalışıyoruz” dedi.

“TEK DİLEĞİM, FİNALİN İKİ FARKLI ÜLKE TAKIMI ARASINDA OYNANMASI”

Final için herhangi bir favorisi olmadığını belirten Servet Yardımcı, “Ancak tek dileğim, finalin iki farklı ülke takımı arasında oynanması. Atmosfer daha kuvvetli oluyor. Bir Premier Lig ve bir La Liga takımı olabilir” diye konuştu.

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