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Marcao aslında Sevilla'ya 15 milyon euro'ya gitmemiş! Şoke eden iddia

13.07.2022 18:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanyol ekibi Sevilla, Marcao'nun transferini resmen açıkladı. Oyuncunun serbest kalma maddesinin 50 milyon euro olduğu bildirildi. İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, Brezilyalı stoper ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Sosyal medyada ortaya atılan iddiada ise Marcao'nun bonservisinin gerçeği yansıtmadığı konuşuldu. İşte detaylar...

Marcao aslında Sevilla'ya 15 milyon euro'ya gitmemiş! Şoke eden iddia

Galatasaray forması giyen Marcao'nun Sevilla'ya transferi tamamlandı. İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, Brezilyalı stoper ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Sevilla, oyuncunun bonservisi için Galatasaray'a bonuslarla birlikte 15 milyon euro ödeyecek. Marcao'nun sözleşmesinde, "50 milyon euroya serbest kalır" maddesi olduğu öğrenildi.

MARCAO'NUN BONSERVİSİ 10 MİLYON EURO İMİŞ

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Bonuslar dahil 15 milyon euroya Sevilla'ya transfer olduğu açıklanan Marcao'nun bonservis bedelinin 10 milyon euro olduğu belirtildi. Hatırlanacağı üzere rakamın 12+3 milyon euro olduğu belirtiliyordu. Sosyal medyada ortaya atılan bu iddiadan sonra Galatasaraylı taraftarlar bir hayli şaşırdı. Galatasaray kulübünden bu iddiaya herhangi bir yalanlama gelmedi.


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Marcao galatasaray sevilla
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