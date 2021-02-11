Marcao'dan Galatasaray taraftarına isyan

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor’a 3-2 yenilen Galatasaray, turnuvaya veda ederken maç sonunda Marcao’nun yaptığı paylaşım gündeme oturdu.
24 yaşındaki Brezilyalı savunmacı iyi bir performans göstermediği maçtan sonra, taraftarların sosyal medyada ailesine gösterdiği tepkiye karşılık verdi.
Maçta yaptığı hatalar nedeniyle özür dileyen Marcao, "Benim hatalarım nedeniyle ailemin tehdit edilmesini kabul edemem. Aileme saygı duymanızı bekliyorum" ifadelerini kullandı.
Marcao’nun bu paylaşımı sonrasında sarı kırmızılı futbolcuya destek mesajları yağdı. İşte Marcao’nun yaptığı paylaşım:
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