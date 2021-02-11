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Marcao'dan Galatasaray taraftarına isyan

11.02.2021 13:39 | Son Güncelleme:
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Marcao'dan Galatasaray taraftarına isyan

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Marcao, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının ardından sosyal medyada ailesine yönelik yapılan paylaşımlara tepki gösterdi. Brezilyalı savunmacı, "Ailemin tehdit edilmesini kabul edemem" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor’a 3-2 yenilen Galatasaray, turnuvaya veda ederken maç sonunda Marcao’nun yaptığı paylaşım gündeme oturdu.

24 yaşındaki Brezilyalı savunmacı iyi bir performans göstermediği maçtan sonra, taraftarların sosyal medyada ailesine gösterdiği tepkiye karşılık verdi.

Maçta yaptığı hatalar nedeniyle özür dileyen Marcao, "Benim hatalarım nedeniyle ailemin tehdit edilmesini kabul edemem. Aileme saygı duymanızı bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Marcao’nun bu paylaşımı sonrasında sarı kırmızılı futbolcuya destek mesajları yağdı. İşte Marcao’nun yaptığı paylaşım:

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
Selam sana cesur yürekli! Ailene küfür edenler Galatasaraylı değildir. Çok değil 5 gün öncesini hatırla olayı çözersin..
adam her maçta 10 numara oynucak diye bir kaide yok.hele ailesine terbiyesizlik.bunu yapanlar GS li degildir

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