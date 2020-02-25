Marcao derbi zaferini dövme yaptırdı

Galatasaray’ın stoperi Marcao, 20 yıl sonra Kadıköy’de gelen Fenerbahçe galibiyetinin tarihini koluna dövme yaptırdı. Brezilyalı savunmacı, dövme yaptırdığı anı sosyal medya hesabından paylaştı.
23.02.2020 ????❤️???? @GalatasaraySK pic.twitter.com/pw5WJ1OLpJ— Marcão (@teixeira_marcao) February 25, 2020
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