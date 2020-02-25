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Marcao derbi zaferini dövme yaptırdı

GALATASARAY HABERLERİ  | 25.02.2020 18:10 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 23. haftasında oynanan ve Galatasaray 20 yıl aradan sonra Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenmesinin yankıları sürüyor. Galatasaray'ın başarılı stoperi Marcao derbi zaferini koluna dövme yaptırdı.

Marcao derbi zaferini dövme yaptırdı

Galatasaray’ın stoperi Marcao, 20 yıl sonra Kadıköy’de gelen Fenerbahçe galibiyetinin tarihini koluna dövme yaptırdı. Brezilyalı savunmacı, dövme yaptırdığı anı sosyal medya hesabından paylaştı.


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