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Marcao: "Fatih Terim benim babam"

22.05.2021 18:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da 2 yıllık sözleşmeye imza atan Marcao, imza töreninde açıklamalarda bulundu.

Marcao: "Fatih Terim benim babam"

Galatasaray, Marcao'nun sözleşmesini sözleşmesini uzattı. Brezilyalı stoperin ücretine zam yapılarak Türk Telekom Stadyumu'nda 2 yıllık yeni sözleşme imzalandı. 24 yaşındaki oyuncu GS TV'ye özel açıklamalar yaptı

"İNANILMAZ MUTLUYUM"

"İnanılmaz mutluyum, 3 sene daha buradayım. Galatasaray'da çok şey öğrendik, sevgiyi öğrendik. Bugün mutluluktan başkasını söyleyemeyiz, 3 sene daha buradayım."

"ÇAMURLU SAHADA YAŞANANLAR"

"Galatasaray formasını giydiğim ilk maçtan beri en önemli amacım bu takıma maksimum fayda sağlayabilmek. Yapılan fedakarlıklar, son dakikaya kadar mücadele ama Kasımpaşa maçını unutulmaz maçlar arasında koyabiliriz. Şampiyonluk yolunda önemliydi ve çok zor şartlarda, çamurlu sahada oynadık. Penaltıdan sonra orada inanılmaz çamur olduğunu ve öyle kalırsa Mustafa'nın penaltıyı kaçırabileceğini gördüm. Kazanma içgüdüsüyle Mustafa'nın işini kolaylaştırmak için öyle yaptık"

"ADİL BİR SEZON DEĞİLDİ"

"En zor sezon bu oldu, birçok şeyle mücadele ettik. Önemli sakatlıklar oldu, taraftarımız bizimle değildi, ne yazık ki objektif olarak hakem kararlarına baktığımızda bir tarafa yardım eden kararlardı. Adil bir sezon olmadı."

"DERS ÇIKARDIK"

"Pozitif tarafa bakarsak. Sonuna kadar mücadele eden, inancını kaybetmeyen bir Galatasaray vardı, averajla şampiyonluğu kaçırdık. Buradan dersler çıkardık, bu dersler bize faydalı olacak."

"TARAFTARIMIZI ÖZLEDİK"

"Taraftarımız bizim için çok önemli. Onların yokluğunu hissediyoruz, bizim için 12. oyuncu, umarım pandemi iyiye gider ve taraftarımıza kavuşuruz. Onlar aramıza döndüğünde başarılara tekrar imza atacağız."

"BANA GÜVENİ VEREN TERİM'DİR"

"Küme düşmemeye oynayan bir takımdan geldim, öyle bir takımdan Galatasaray gibi büyük bir camiaya gelmek kolay değil. O zamanlar birçok kişi inanmıyordu. Taraftarlarımızdan da, yöneticilerimizden de inanmayan olmuştur. O zamanlar çıkan yazılar vardı aleyhimde ama beni keşfeden, güveni veren Fatih hocamdır. Ona teşekkür ediyorum, onu hoca gibi değil, baba gibi görüyorum. Her antrenmanda benimle özel olarak ilgilenen, ne yapmam gerektiği yönünde telkinlerde bulunan biriydi ve bir seviyeye geldiysem onun sayesindedir. Sadece benimle değil, ailemle de ilgilendi. Bir kez daha teşekkür etmek istiyorum."

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Galatasaray Futbol Kulübü
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Kıskanç yönetim imparatoru kıskandığı için TFF’ye ve diğer başkanlara karşı savunmadı bile.

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