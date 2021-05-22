Marcao: "Fatih Terim benim babam"

"En zor sezon bu oldu, birçok şeyle mücadele ettik. Önemli sakatlıklar oldu, taraftarımız bizimle değildi, ne yazık ki objektif olarak hakem kararlarına baktığımızda bir tarafa yardım eden kararlardı. Adil bir sezon olmadı."

"Galatasaray formasını giydiğim ilk maçtan beri en önemli amacım bu takıma maksimum fayda sağlayabilmek. Yapılan fedakarlıklar, son dakikaya kadar mücadele ama Kasımpaşa maçını unutulmaz maçlar arasında koyabiliriz. Şampiyonluk yolunda önemliydi ve çok zor şartlarda, çamurlu sahada oynadık. Penaltıdan sonra orada inanılmaz çamur olduğunu ve öyle kalırsa Mustafa'nın penaltıyı kaçırabileceğini gördüm. Kazanma içgüdüsüyle Mustafa'nın işini kolaylaştırmak için öyle yaptık"

"DERS ÇIKARDIK"

"Pozitif tarafa bakarsak. Sonuna kadar mücadele eden, inancını kaybetmeyen bir Galatasaray vardı, averajla şampiyonluğu kaçırdık. Buradan dersler çıkardık, bu dersler bize faydalı olacak."

"TARAFTARIMIZI ÖZLEDİK"

"Taraftarımız bizim için çok önemli. Onların yokluğunu hissediyoruz, bizim için 12. oyuncu, umarım pandemi iyiye gider ve taraftarımıza kavuşuruz. Onlar aramıza döndüğünde başarılara tekrar imza atacağız."

"BANA GÜVENİ VEREN TERİM'DİR"

"Küme düşmemeye oynayan bir takımdan geldim, öyle bir takımdan Galatasaray gibi büyük bir camiaya gelmek kolay değil. O zamanlar birçok kişi inanmıyordu. Taraftarlarımızdan da, yöneticilerimizden de inanmayan olmuştur. O zamanlar çıkan yazılar vardı aleyhimde ama beni keşfeden, güveni veren Fatih hocamdır. Ona teşekkür ediyorum, onu hoca gibi değil, baba gibi görüyorum. Her antrenmanda benimle özel olarak ilgilenen, ne yapmam gerektiği yönünde telkinlerde bulunan biriydi ve bir seviyeye geldiysem onun sayesindedir. Sadece benimle değil, ailemle de ilgilendi. Bir kez daha teşekkür etmek istiyorum."

