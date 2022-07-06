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Marcao için İstanbul'a geldiler! Bu kez gerçekten gidiyor...

06.07.2022 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanyol ekibi Sevilla'nın, Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao'nun transferini görüşmek üzere İstanbul'a geldiği bildirildi. Stadyumda bir görüşme gerçekleştiren yetkililerin bu transferi bitirmesi bekleniyor. Brezilyalı stoper için Zenit'in de devrede olduğu öğrenildi.

Marcao için İstanbul'a geldiler! Bu kez gerçekten gidiyor...

Galatasaray'da Marcao yolcu gibi... İlk görüşmede 10 milyon Euro’yu masaya koyan Zenit, teklifini revize ederek bonuslar ile 12.5 milyon Euro’ya yükseltti. Sevilla’nın teklifi ise hala 10 milyon Euro seviyesinde. Rus ekibi ödeme süreci konusunda da İspanyol ekibine oranla daha kısa vadeli bir plan sunuyor.

SEVILLA YETKİLİLERİ İSTANBUL'DA!

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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da, transferde hareketli saatler yaşanıyor.

Son dakika haberine göre İspanyol ekibi Sevilla'nın, Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao'nun transferini görüşmek üzere İstanbul'a geldiği bildirildi. Kulüp yöneticileri, sarı-kırmızılı takımın futbol direktörü Cenk Ergün'le stadyumda bir araya geldiği öğrenildi.

26 yaşındaki Marcao, Galatasaray'a 2019'un ocak ayında Portekiz temsilcisi Chaves'ten geldi. Sarı-kırmızılı takımın formasıyla toplamda 140 karşılaşmada görev alan Brezilyalı stoper, 2 gol atarken 1 de asist yaptı.


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Marcao galatasaray sevilla
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