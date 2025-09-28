SPOR

Marcel Licka: "Şirinlik zamanı kapandı, bu saatten sonra daha sert olmam gerekiyor"

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Marcel Licka, Trabzonspor mağlubiyeti sonrası yaptığı açıklamada, "Şirinlik zamanı kapandı, bu saatten sonra daha sert olmam gerekiyor" dedi.

Berker İşleyen

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında karşılaştığı Trabzonspor’a 4-3 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Marcel Licka, "Bu kadar çok kolay gol yememizin sorumlusu benim. Bugün yediğimiz goller disiplinsizlikten kaynaklanan bir durumdu ve bu durumu kesinlikle kabullenemiyorum. Çok genç oyuncularla sahaya çıkıyoruz. Bunlar tabii bahane değil. Bu saatten sonra daha sert olmam gerekiyor. Şirinlik zamanı kapandı. Aksiyon alma zamanı geldi. Oyuncuya artık beklentimi söyleyeceğim. Dediklerimi yapmadığı anda tekrar anlatmaya çalışmayacağım ve o oyuncu formasından uzak kalacak" diye konuştu.

"BURASI 2-3 SEVİYE DAHA DÜŞÜK"

Kırmızı-siyahlı kulüple anlaşmaya vardıklarında takımın stadyum ve tesis sorununu bildiğini aktaran Çek teknik adam, "Buraya imza atma kararını veren benim. Tesis ve stat durumunu biliyordum. Önceki çalıştığım takımlarla burayı karşılaştırmak doğru değil. Burası 2-3 seviye daha düşük. Bu tabii bir bahane değil. Daha iyi olmak zorundayız. Aramızda genç oyuncularımız var. Kaliteli oyunculara sahibiz. Gaziantep maçımız var. O maçtan sonra daha iyi bir Karagümrük görebiliriz. Hayatta her şey olabilir. Ama önemli olan zihinsel olarak nasıl tepki gösterdiğimizdir" şeklinde konuştu.

Maçın hakemi Mehmet Türkmen’in verdiği kararlar hakkında sorulan soruya ise Licka, "Hakem hakkında asla konuşmak istemiyorum. Futbolcular da ve hoca olarak ben de hata yapabiliyorum. Hakemler de hata yapabilir. Ama şunu söyleyebilirim ki Avrupa’daki diğer liglerde böyle bir penaltı çalınmazdı" ifadelerini kullandı.

