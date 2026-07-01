Marcelo Bielsa dönemi sona erdi! Uruguay'da istifa kararı

2026 FIFA Dünya Kupası'nda beklentilerin uzağında kalan Uruguay'da Marcelo Bielsa dönemi resmen sona erdi. Turnuvaya grup aşamasında veda eden Güney Amerika ekibinde tecrübeli teknik adam istifa kararı aldı.

"BAHANEM YOK"

Görevinden ayrıldıktan sonra açıklamalarda bulunan Bielsa, başarısızlığın sorumluluğunu üstlenerek, "Oyuncularla ilişkim işimi yapmama engel değildi. 2 puan alıp elenmemiz konusunda hiçbir bahanem yok. Sonuçları ikili ilişkilere bağlamak adaletsiz olur." ifadelerini kullandı.

Uruguay Futbol Federasyonu'nun, Bielsa'nın ayrılığı sonrası yeni teknik direktör arayışına başlaması bekleniyor.

"YENİDEN REKABETÇİ BİR TAKIM HALİNE GELMELİYİZ..."

Marcelo Bielsa'nın istifası öncesinde Galatasaray'ın Uruguaylı yıldız isimlerinden Lucas Torreira da dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Deneyimli orta saha oyuncusu, "Artık birçok şeyi yeniden gözden geçirmenin zamanı geldi. Uruguay'a, futbol kültürümüze, tarihimize ve oyuncularımıza uyum sağlayabilecek bir teknik direktör bulmalı ve yeniden rekabetçi bir takım haline gelmeliyiz." sözleriyle milli takımda değişim sinyali vermiş, bu açıklamalar Bielsa'nın ayrılığı sonrası yeniden gündeme gelmişti.