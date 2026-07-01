SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol

Marcelo Bielsa dönemi sona erdi! Uruguay'da istifa kararı

2026 FIFA Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden Uruguay'da teknik direktör Marcelo Bielsa görevinden ayrıldı. Deneyimli çalıştırıcı, başarısızlık için mazeret üretmedi.

Marcelo Bielsa dönemi sona erdi! Uruguay'da istifa kararı
Burak Kavuncu

2026 FIFA Dünya Kupası'nda beklentilerin uzağında kalan Uruguay'da Marcelo Bielsa dönemi resmen sona erdi. Turnuvaya grup aşamasında veda eden Güney Amerika ekibinde tecrübeli teknik adam istifa kararı aldı.

"BAHANEM YOK"

Marcelo Bielsa dönemi sona erdi! Uruguay da istifa kararı 1

Görevinden ayrıldıktan sonra açıklamalarda bulunan Bielsa, başarısızlığın sorumluluğunu üstlenerek, "Oyuncularla ilişkim işimi yapmama engel değildi. 2 puan alıp elenmemiz konusunda hiçbir bahanem yok. Sonuçları ikili ilişkilere bağlamak adaletsiz olur." ifadelerini kullandı.

Uruguay Futbol Federasyonu'nun, Bielsa'nın ayrılığı sonrası yeni teknik direktör arayışına başlaması bekleniyor.

"YENİDEN REKABETÇİ BİR TAKIM HALİNE GELMELİYİZ..."

Marcelo Bielsa dönemi sona erdi! Uruguay da istifa kararı 2

Marcelo Bielsa'nın istifası öncesinde Galatasaray'ın Uruguaylı yıldız isimlerinden Lucas Torreira da dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Deneyimli orta saha oyuncusu, "Artık birçok şeyi yeniden gözden geçirmenin zamanı geldi. Uruguay'a, futbol kültürümüze, tarihimize ve oyuncularımıza uyum sağlayabilecek bir teknik direktör bulmalı ve yeniden rekabetçi bir takım haline gelmeliyiz." sözleriyle milli takımda değişim sinyali vermiş, bu açıklamalar Bielsa'nın ayrılığı sonrası yeniden gündeme gelmişti.

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hollanda'da Ronald Koeman dönemi sona erdi!Hollanda'da Ronald Koeman dönemi sona erdi!
CANLI |Fransa - İsveç maç anlatımı!CANLI |Fransa - İsveç maç anlatımı!
Anahtar Kelimeler:
Uruguay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
16 yaşındaki kız annesini uyurken bıçaklayarak öldürdü!

16 yaşındaki kız annesini uyurken bıçaklayarak öldürdü!

Yasa dışı bahis operasyonunda çok sayıda şirkete el konuldu

Yasa dışı bahis operasyonunda çok sayıda şirkete el konuldu

Brezilya Japonya'yı son nefeste geçti! 90+6'da gelen gol coşturdu

Brezilya Japonya'yı son nefeste geçti! 90+6'da gelen gol coşturdu

Müstehcenlik suçlamasıyla tutuklanmıştı! Tahliye olur olmaz...

Müstehcenlik suçlamasıyla tutuklanmıştı! Tahliye olur olmaz...

Yarın tüm Türkiye'de başlıyor: Cüzdanda para birikecek

Yarın tüm Türkiye'de başlıyor: Cüzdanda para birikecek

Emekli ve memur zammında kritik rakam 'Hiç de sürpriz olmayacak'

Emekli ve memur zammında kritik rakam 'Hiç de sürpriz olmayacak'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.