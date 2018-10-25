Marcelo Brozovic'ten ilginç müdahale

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu’nda Barcelona ile Inter karşı karşıya geldi. Dev maçta kazanan taraf 2-0’lık skorla ev sahibi Barcelona olurken maça Interli Marcelo Brozovic’in müdahalesi damga vurdu. Müsabakanın ikinci yarısında Interli Marcelo Brozovic, Barcelonalı Luis Suarez’in frikik kullandığı sırada barajın arkasına yattı.

Luis Suarez barajın altında topu geçirdi ama Brozovic’e takıldı. Marcelo Brozovic’e çarpan top kornere gitti. Barcelona’ya galibiyeti getiren golleri ise 32. dakikada Rafinha ve 83. dakikada Jordi Alba kaydetti.

