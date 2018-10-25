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Marcelo Brozovic'ten ilginç müdahale

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 25.10.2018 10:01 | Son Güncelleme

Barcelona ile Inter arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçında Interli Marcelo Brozovic kullanılan serbest vuruşu ilginç bir şekilde engelledi.

Marcelo Brozovic'ten ilginç müdahale

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu’nda Barcelona ile Inter karşı karşıya geldi. Dev maçta kazanan taraf 2-0’lık skorla ev sahibi Barcelona olurken maça Interli Marcelo Brozovic’in müdahalesi damga vurdu. Müsabakanın ikinci yarısında Interli Marcelo Brozovic, Barcelonalı Luis Suarez’in frikik kullandığı sırada barajın arkasına yattı.

Luis Suarez barajın altında topu geçirdi ama Brozovic’e takıldı. Marcelo Brozovic’e çarpan top kornere gitti. Barcelona’ya galibiyeti getiren golleri ise 32. dakikada Rafinha ve 83. dakikada Jordi Alba kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Marcelo Brozovic barcelona inter Şampiyonlar Ligi

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Tsubasayı çok izlemiş heralde. :) böyle müdaleler tsubasa da cok olurdu. işte futbolu güzellestiren böyle güzel ilginç hareketler..
kıçınıda yırtsan adamlar yendiler
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