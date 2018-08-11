Marcelo Juventus ile temas halinde

Real Madrid'de yaşanan üst üste ayrılıklar sonrası başkan Florentino Perez çalkantılı bir yaz dönemi geçiriyor. İlk olarak teknik direktör Zinedine Zidane'nin istifa etmesi, ardından da Cristiano Ronaldo'nun Juventus'a transfer olması Madrid'de büyük yankı yarattı. Mateo Kovacic'in ayrılma isteği ve ardından Chelsea'nin yolunu tutması ve Inter ile yaşanan Luka Modric bilmecesi.

Ve son olarak takımın bir diğer yıldızı olan Marcelo'nun İtalya Serie A'ya gideceği yönünde haberler konuşulmaya başlandı. Juventus'a yakınlığıyla bilinen Tuttosport gazetesi sansasyonel başlıkla Marcelo'nun Juve'yi istediğini yazdı. Haberde Cristiano Ronaldo'nun Brezilyalı yıldızı ikna etmek için görüştüğü aktarıldı.

Haber İtalya'da büyük ses getirirken Marcelo'nun daha önce verdiği "Kramponlarımı asmadan önce Juventus'ta oynamak isterim" demeci bu dedikoduları daha da güçlendirdi. 30 yaşındaki yıldız, Real Madrid'in ABD kampında da yer almadı" ifadelerini kullanmıştı. (NTV SPOR)

