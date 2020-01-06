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  4. Marcelo Saracchi İstanbul'a geldi

Marcelo Saracchi İstanbul'a geldi

GALATASARAY HABERLERİ  | 06.01.2020 16:18 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın yeni transferi Marcelo Saracchi, Florya Metin Oktay Tesisleri'ne geldi. Saracchi Instagram hesabından tercüman Mert Çetin'le birlikte fotoğraf paylaştı.

Marcelo Saracchi İstanbul'a geldi

Son dakika gelişmesine göre; Galatasaray'ın prensip anlaşmasına vardığı Uruguaylı sol bek Marcelo Saracchi, Florya Metin Oktay Tesisleri'ne geldi.

İLK PAYLAŞIM MERT ÇETİN'LE

Galatasaray'ın merakla beklediği sol bek transferi mutlu sona ulaşmıştı. Sarı kırmızılı takım Leipzig'den Marcelo Saracchi'yi 1.5 yıllığına kiraladı.

Görüşmelere başlandığı KAP'a bildirilen Saracchi bugün İstanbul'a geldi. Genç futbolcu bugün sosyal medya hesabından takım tercümanı Mert Çetin'le olan fotoğrafını paylaştı.

Galatasaray'ın Uruguaylı sol bekin transfer detaylarını resmen açıklaması bekleniyor.

marcelo saracchi istanbulda

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