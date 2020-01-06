Marcelo Saracchi İstanbul'a geldi

Son dakika gelişmesine göre; Galatasaray'ın prensip anlaşmasına vardığı Uruguaylı sol bek Marcelo Saracchi, Florya Metin Oktay Tesisleri'ne geldi.
Galatasaray'ın merakla beklediği sol bek transferi mutlu sona ulaşmıştı. Sarı kırmızılı takım Leipzig'den Marcelo Saracchi'yi 1.5 yıllığına kiraladı.
Görüşmelere başlandığı KAP'a bildirilen Saracchi bugün İstanbul'a geldi. Genç futbolcu bugün sosyal medya hesabından takım tercümanı Mert Çetin'le olan fotoğrafını paylaştı.
Galatasaray'ın Uruguaylı sol bekin transfer detaylarını resmen açıklaması bekleniyor.
Falcao transferini böyle açıkladılar! Tarihe geçti
İşte Galatasaray’ın üçüncü transferi!
6 aylık hamile olan futbolcu sosyal medyayı salladı
Ersun Yanal'ın transfer üzüntüsü
İlk yarının en iyisi Lewandowski
Trabzon'un sorunu kontenjan
Türk teknik adam Almanya'yı sallıyor
'Sakatlığım olmasa farklı konuşuyorduk'
''Avrupa'dan birçok takım onu takip ediyor''
Luce teklif aldığı takımları açıkladı
F.Bahçe'de ayrılık an meselesi
İtalyanlar Beşiktaşlıyı istiyor!
Yeni teknik direktör resmen açıklandı
Beşiktaş 3 eksikle çalıştı
İbrahimovic'e büyük şok! Heykeli yıkıldı
Fonseca, açıkladı! Cengiz Ünder ayrılacak mı?
İşte Ndiaye'nin Trabzonspor'a maliyeti!
Diagne kamp kadrosuna alınmadı
Okuyucu Yorumları 0 yorum