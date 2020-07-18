SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Marcelo Saracchi: "Seneye çok daha iyi olacağım!"

Marcelo Saracchi: "Seneye çok daha iyi olacağım!"

GALATASARAY HABERLERİ  | 18.07.2020 23:29 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın sol beki Marcelo Saracchi, Göztepe maçı sonrasında konuştu.

Marcelo Saracchi: "Seneye çok daha iyi olacağım!"

Galatasaray'ın Göztepe'yi 3-1 yendiği maçta bir gol atan Marcelo Saracchi maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın hedefinin UEFA Avrupa Ligi olduğunun altını çizen Saracchi, "Hedefimiz Avrupa Ligi'ne katılabilmek ve bu sebeple son ana kadar mücadele edeceğiz. Kötü bir süreçten geçiyoruz ama bu durumu düzeltmek bizim elimizde ve gelecekte her şey çok daha güzel olacak. İyi bir takımız" şeklinde konuştu.

Galatasaray'ın çok büyük bir kulüp olduğunu vurgulayan Marcelo Saracchi, " Kolay değil, farklı bir ülke, farklı bir spor kültürü. Almanya ile buradaki beklentiler farklı ve en kısa sürede bu adaptasyon sürecini atlattığımı düşünüyorum. Umarım Avrupa'ya gideriz, bu benim için de Galatasaray için önemli. Galatasaray'da gelecek sezon performansımı daha da arttıracağımı düşünüyorum" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır! Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!
Kadroda yine yoklar!Kadroda yine yoklar!
G.Saray başkent deplasmanındaG.Saray başkent deplasmanında
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da polise silahlı saldırı! Acı haber geldi

İstanbul'da polise silahlı saldırı! Acı haber geldi

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

F.Bahçe'de yıldız isimle ile yollar ayrıldı

F.Bahçe'de yıldız isimle ile yollar ayrıldı

Süper Lig'e çıkan 2. takım belli oldu!

Süper Lig'e çıkan 2. takım belli oldu!

Acun Ilıcalı'nın takımından gol yağmuru!

Acun Ilıcalı'nın takımından gol yağmuru!

İşte Terim'in hedefindeki isim

İşte Terim'in hedefindeki isim

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Fenerbahçe derken yeni takımı şaşırttı!

Fenerbahçe derken yeni takımı şaşırttı!

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

G.Saray ile anlaştı... F.Bahçe araya girdi!

G.Saray ile anlaştı... F.Bahçe araya girdi!

Fatih Terim bırakıyor mu?

Fatih Terim bırakıyor mu?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatih Terim: Çok sert sorunlarımız var

Fatih Terim: Çok sert sorunlarımız var

Seri: Tanrı isterse Galatasaray'da kalırım!

Tanrı isterse Galatasaray'da kalırım!

Marcelo Saracchi: "Seneye çok daha iyi olacağım!"

Seneye çok daha iyi olacağım!

Okan Kocuk: Muslera sonrası kaleye geçmek çok zor

Muslera sonrası kaleye geçmek çok zor

ÖZET | Galatasaray - Göztepe maç sonucu: 3-1

G.Saray uzun aradan sonra galip!

Galatasaray'da Falcao ve Lemina yine yok!

Kadroda yine yoklar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.