Marcelo Saracchi: "Seneye çok daha iyi olacağım!"

Galatasaray'ın Göztepe'yi 3-1 yendiği maçta bir gol atan Marcelo Saracchi maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın hedefinin UEFA Avrupa Ligi olduğunun altını çizen Saracchi, "Hedefimiz Avrupa Ligi'ne katılabilmek ve bu sebeple son ana kadar mücadele edeceğiz. Kötü bir süreçten geçiyoruz ama bu durumu düzeltmek bizim elimizde ve gelecekte her şey çok daha güzel olacak. İyi bir takımız" şeklinde konuştu.

Galatasaray'ın çok büyük bir kulüp olduğunu vurgulayan Marcelo Saracchi, " Kolay değil, farklı bir ülke, farklı bir spor kültürü. Almanya ile buradaki beklentiler farklı ve en kısa sürede bu adaptasyon sürecini atlattığımı düşünüyorum. Umarım Avrupa'ya gideriz, bu benim için de Galatasaray için önemli. Galatasaray'da gelecek sezon performansımı daha da arttıracağımı düşünüyorum" dedi.

