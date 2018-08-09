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Marco Materazzi'dan Zinedine Zidane açıklaması

İTALYA HABERLERİ  | 09.08.2018 15:18 | Son Güncelleme

2006 Dünya Kupası finalinde Zinedine Zidane'ın kendisine kafa atmasıyla hatırlanan İtalyalı eski futbolcu Marco Materazzi, Fransız teknik adamdan övgüyle bahsetti.

Marco Materazzi'dan Zinedine Zidane açıklaması

Sırbistan'ın Zlatibor kentindeki futbol kampına katılan Materazzi, Zidane ile yaşadıklarını ve 2018 FIFA Dünya Kupası'nı değerlendirdi.

Futbol tarihinde hafızalara, "Zidane'ın kafa attığı futbolcu" olarak kazınan Materazzi, "Yaşanan olaydan sonra Zidane ile bir kez tesadüfen karşılaştık. Real Madrid'de yaptığı işler nedeniyle kendisini tebrik ediyorum. Arka arkaya üç kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak kolay değil. Atmosferi çok iyi oluşturuyor, oyuncularla empati kuruyor. Bunu sadece büyük isimler yapabilir. Zidane son derece zeki biri. Başarılarına şapka çıkarıyorum" dedi.

Materazzi, Balkan ülkelerinden gelebilecek olası bir teklifi nasıl değerlendireceği konusunda, "Sırbistan'da hiç şüphesiz Kızılyıldız'ı çalıştırmak isterim" ifadelerini kullandı.

"FRANSA VEYA BREZİLYA'NIN ŞAMPİYON OLACAĞINI DÜŞÜNMÜŞTÜM"
Materazzi, Balkan ülkelerinden Hırvatistan'ın 2018 Dünya Kupası'nı ikinci sırada tamamlamasının büyük başarı olduğunu kaydetti.

Dünya Kupası öncesi tahminlerini anlatan Materazzi, "Fransa veya Brezilya'nın birinci olacağını düşünmüştüm. Hırvatistan, Belçika ve İngiltere'nin ise Dünya Kupası'nı sürpriz bir sonuçla tamamlayacağını tahmin etmiştim. Dünya Kupası öngörülerimde çok da yanılmadım" diye konuştu.

"JUVENTUS, ROMA VE INTER'LE YARIŞABİLİR"
Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo'yu bünyesine katan İtalya temsilcisi Juventus'un geçtiğimiz yedi sezon boyunca etkili bir futbol oynadığına işaret eden Materazzi, "Bu sezon Roma ve Inter ile ciddi bir yarışa girebilirler" değerlendirmesinde bulundu.

Materazzi, 2000-2001 sezonunda Perugia formasıyla 12 gol atarak, Serie A'da bir sezonda en fazla skor üreten savunma oyuncusu unvanını elinde tuttuğunu anımsatarak, "Rekorlar kırılmak içindir. Perugia'dan çok güzel anılarla ayrıldım. Inter'e karşı ilk kez oynadım, Juventus'a ilk golümü attım. Kaderin devreye girmesiyle Inter forması giydiğimde de ilk karşılaşmamı Perugia'ya karşı oynadım" şeklinde konuştu.

Almanya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2006 FIFA Dünya Kupası, Fransızların yıldızı Zidane'ın, İtalyalı rakibi Materazzi'ye kafa atmasıyla akıllara kazınmıştı. Fransa ile İtalya arasında oynanan final karşılaşmasının ikinci uzatma devresinde Materazzi'ye kafa atan Zidane, kırmızı kartla oyundan ihraç edilerek takımını 10 kişi bırakmıştı.

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