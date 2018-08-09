Marco Materazzi'dan Zinedine Zidane açıklaması

Sırbistan'ın Zlatibor kentindeki futbol kampına katılan Materazzi, Zidane ile yaşadıklarını ve 2018 FIFA Dünya Kupası'nı değerlendirdi.

Futbol tarihinde hafızalara, "Zidane'ın kafa attığı futbolcu" olarak kazınan Materazzi, "Yaşanan olaydan sonra Zidane ile bir kez tesadüfen karşılaştık. Real Madrid'de yaptığı işler nedeniyle kendisini tebrik ediyorum. Arka arkaya üç kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak kolay değil. Atmosferi çok iyi oluşturuyor, oyuncularla empati kuruyor. Bunu sadece büyük isimler yapabilir. Zidane son derece zeki biri. Başarılarına şapka çıkarıyorum" dedi.

Materazzi, Balkan ülkelerinden gelebilecek olası bir teklifi nasıl değerlendireceği konusunda, "Sırbistan'da hiç şüphesiz Kızılyıldız'ı çalıştırmak isterim" ifadelerini kullandı.

"FRANSA VEYA BREZİLYA'NIN ŞAMPİYON OLACAĞINI DÜŞÜNMÜŞTÜM"

Materazzi, Balkan ülkelerinden Hırvatistan'ın 2018 Dünya Kupası'nı ikinci sırada tamamlamasının büyük başarı olduğunu kaydetti.

Dünya Kupası öncesi tahminlerini anlatan Materazzi, "Fransa veya Brezilya'nın birinci olacağını düşünmüştüm. Hırvatistan, Belçika ve İngiltere'nin ise Dünya Kupası'nı sürpriz bir sonuçla tamamlayacağını tahmin etmiştim. Dünya Kupası öngörülerimde çok da yanılmadım" diye konuştu.