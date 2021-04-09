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Marcus Rashford, Bobby Charlton'ın 56 yıllık rekoruna ulaştı

09.04.2021 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manchester United'ın genç yıldızı Marcus Rashford, Granada'ya attığı golle Bobby Charlton'ın 56 yıllık rekoruna ulaştı.

Marcus Rashford, Bobby Charlton'ın 56 yıllık rekoruna ulaştı

Manchester United, UEFA Avrupa Ligi'nde Granada'yı deplasmanda 2-0 mağlup ederek rövanş öncesi avantaj elde etti.

İngiliz ekibinin ilk golünü atan Marcus Rashford adını tarihe yazdırdı.

Genç yıldız, bu maçta attığı golle, Bobby Charlton'dan sonra bir sezonda Avrupa kupalarında 8 gole ulaşan ilk İngiliz oyuncu oldu.

Bobby Charlton 1964-65 sezonunda Avrupa kupalarında 8 gol kaydetmişti.

Rashford ayrıca bu sezon tüm kulvarlarda 20. golüne ulaştı. Genç oyuncu, Wayne Rooney'den bu yana üst üste 2 sezon 20 ve üzeri gol atan Manchester United'lı futbolcu oldu.

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Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi Manchester United
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