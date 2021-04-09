Marcus Rashford, Bobby Charlton'ın 56 yıllık rekoruna ulaştı

Manchester United, UEFA Avrupa Ligi'nde Granada'yı deplasmanda 2-0 mağlup ederek rövanş öncesi avantaj elde etti.

İngiliz ekibinin ilk golünü atan Marcus Rashford adını tarihe yazdırdı.

Genç yıldız, bu maçta attığı golle, Bobby Charlton'dan sonra bir sezonda Avrupa kupalarında 8 gole ulaşan ilk İngiliz oyuncu oldu.

Bobby Charlton 1964-65 sezonunda Avrupa kupalarında 8 gol kaydetmişti.

Rashford ayrıca bu sezon tüm kulvarlarda 20. golüne ulaştı. Genç oyuncu, Wayne Rooney'den bu yana üst üste 2 sezon 20 ve üzeri gol atan Manchester United'lı futbolcu oldu.

