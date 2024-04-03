Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, mazbatasını aldı

Beraberinde bazı milletvekilleri ve partililerle Mardin Adliye Sarayı'na gelen Türk'e mazbatası, İl Seçim Kurulu tarafından verildi.

Adliye çıkışında gazetecilere açıklama yapan Türk, çok inançlı ve kültürlü Mardin'de seçilmesinde bütün vatandaşların katkısı olduğunu belirtti.

"İnanıyorum ki bu sonuçlar demokratik gelecek için yeni bir dönemin kapısını açar." diyen Türk, Mardin halkı ile birlikte olmaktan mutluluk ve övünç duyduğunu kaydetti.

Belediyenin imkanlarıyla halka hizmet etmeyi esas alacaklarını anlatan Türk, halka layık olmak için çaba göstereceklerini söyledi.





