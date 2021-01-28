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Mardin Büyükşehir Belediyesi dezavantajlı öğrencileri unutmadı

28.01.2021 13:37 | Son Güncelleme:
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Mardin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde binlerce dezavantajlı öğrenciye ayakkabı yardımında bulundu.Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, kent genelinde yaptığı çalışmalar ve hayata geçirdiği projelerle toplumun her kesiminde takdir topluyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde binlerce dezavantajlı öğrenciye ayakkabı yardımında bulundu.
Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, kent genelinde yaptığı çalışmalar ve hayata geçirdiği projelerle toplumun her kesiminde takdir topluyor. Kent genelinde özellikle kırsal mahallelerde ihtiyaç sahibi ve dezavantajlı gruplara yönelik yaptığı yardımlarla gönülleri kazanan Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Okullar Hayat Olsun Projesi kapsamında, tüm ilçelerde ihtiyaç sahibi ve dezavantajlı öğrencilere dağıtılmak üzere 20 bin kışlık ayakkabı gönderdi.
İlçe kaymakamlıklarının koordinasyonunda okullara bırakılacak ayakkabıların, belirlenen dezavantajlı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere kısa bir süre içerisinde dağıtılacağı kaydedildi.

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