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Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi, gençlerin ilgi odağı olmayı sürdürüyor

26.01.2021 16:03 | Son Güncelleme:
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Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Gençlik Merkezi, gençlerin kendilerini geliştirip çeşitli donanımları kazanmaları için bir eğitim yuvası olarak yalnız gençlere hizmet vermeye devam ediyor.Gençlerin ilgi ve talepleri dikkate alınarak çalışmalarını sürdüren merkezde, dış politika, yabancı dil, okuryazar, müzik, resim, basın yayın, EBA, bilgisayar gibi eğitim ve kurslar veriliyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Gençlik Merkezi, gençlerin kendilerini geliştirip çeşitli donanımları kazanmaları için bir eğitim yuvası olarak yalnız gençlere hizmet vermeye devam ediyor.
Gençlerin ilgi ve talepleri dikkate alınarak çalışmalarını sürdüren merkezde, dış politika, yabancı dil, okuryazar, müzik, resim, basın yayın, EBA, bilgisayar gibi eğitim ve kurslar veriliyor. Merkezde aynı zamanda okuma, araştırma, diyalog ve sosyal ilişkilerini geliştirip güçlendirebilmeleri için genç kafe ve kütüphane gençlerin hizmetine sunuldu. Gençlik Merkezinde şuana kadar yaklaşık 17 bin genç kayıt yaptırarak aktif olan 25 kurstan faydalandı.
Gençlik Merkezinde, lisansa devam eden ya da lisans eğitimini bitiren gençlerin doğru okuma yapabilmeleri, bilimsel araştırma ve yazabilme becerisini kazanmaları için dış politika atölyesinde, akademik yazım teknikleri eğitimi de veriliyor. Merkezde eski Türk edebiyatı hakkında fikir sahibi olmaları için okuryazar atölyesinde divan dersi, antoloji, sinefil, gençlikle geniş bakış, şehirler ve izler, kısa film ve belgesel, kitap okumaları, münazara okulu dersleri de veriliyor.
Gençlerin Müzikal becerilerini artırılması için açılan müzik atölyesinde bağlama, gitar, keman, darbuka, erbane-bendir dersleri de veriliyor. Gençlere yabancı dil alanında kendilerini geliştirmek için İngilizce, Rusça ve Almanca derslerinin yanı sıra YKS’ye hazırlanan gençler için geniş kapsamlı eğitim programı işleniyor. Merkezde kitap ve soru bankalar ücretsiz dağıtılırken düzenli olarak deneme sınavları yapılıyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitime ara verildiği dönemlerde Panik TV youtube kanalından canlı yayın yapılıyor.

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