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  4. Mardin Havalimanı’nda 319 aranan şahıs yakalandı

Mardin Havalimanı’nda 319 aranan şahıs yakalandı

MARDİN HABERLERİ  | 09.01.2020 12:20 | Son Güncelleme

Mardin Havalimanı’nda 2019 yılı içerisinde aranması bulunan 319 şahsın yakalandığı bildirildi.Mardin Emniyet Müdürlüğü 2019 yılında havalimanında aranan şahıslara yönelik yapılan faaliyet raporunu açıkladı.

Mardin Havalimanı’nda 2019 yılı içerisinde aranması bulunan 319 şahsın yakalandığı bildirildi.
Mardin Emniyet Müdürlüğü 2019 yılında havalimanında aranan şahıslara yönelik yapılan faaliyet raporunu açıkladı. Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Ulusal ve uluslararası alanda ilimizin vitrini konumunda bulunan Mardin Havalimanı’nda hizmetin daha etkin ve güvenilir bir şekilde yürütülmesi için gerekli tüm güvenlik önlemleri en üst seviyede alınmaktadır. 2019 yılında Mardin Havalimanı’nda Ankara, İstanbul ve İzmir’e seyahat eden 319 şahsın çeşitli suçlardan arandığı tespit edilmiş ve şahıslar hakkında gerekli adli işlemlerin tamamlanması amacıyla ilgili birimlere sevk edilmiştir" denildi.

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Mardin Nöbetçi Eczaneler 9 Ocak Perşembe

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Artuklu
Yeşilli Eczanesi
Yesilli
Yavuz Eczanesi
Savur
Ömerli Eczanesi
Omerli
Nuray Eczanesi
Nusaybin
Arslan Eczanesi
Midyat
Seyhan Eczanesi
Mazidagi
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