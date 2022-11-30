Mardin kalesinde ıslah çalışmaları başlıyor

Vali Demirtaş, Valilik Dara Salonunda Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, İmar Daire Başkanı Abdulbaki Turğut, ilgili firma yetkilileri, KUDEP ve AFAD yetkilileri ile bir araya gelerek Mardin Kalesi kaya ıslahı çalışmaları ile alakalı ilgili kişilerden bilgiler aldı. Firma yetkilileri toplantıda Mardin Kalesi ve yerleşim alanında oluşabilecek risklerin ortadan kaldırılması, güvenliğin artırılması ve risk çeşitlerinin yer aldığı bir sunum yaptı.

“TURİZM FAKTÖRÜNDEN DOLAYI BÜYÜK ÖNEM ARZ EDİYOR”

Mardin Kalesinin dünyada çok nadir bir yer olduğunu belirten Vali Demirtaş, "Her hangi bir olumsuzluğun olmaması için uzun süredir çalışıyoruz ve bu konuda iyi bir ilerleme kaydettik. Yapılması gereken ve yapılacak olan tüm önlemleri değerlendiriyoruz. Mardin Kalesi hem konumu, hem bulunduğu coğrafya hem de turizm faktöründen dolayı büyük önem arz ediyor. Bizler kalede oluşabilecek tüm riskleri hesaplayıp üzerinde çalışıyoruz. Ekip arkadaşlarım ile yaptığımız görüşmeler sonucunda en yakın zamanda kalede kaya ıslahı çalışmalarına başlayacağımızı belirtmek istiyorum" diye konuştu.

