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Mardin Ovası'nda çiftçiler kuraklık nedeniyle soya fasulyesine yöneldi

11.07.2021 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli hububat merkezlerinden 3 milyon dönümlük Mardin Ovası'nda mısıra alternatif olarak 1600 dekar alana 16 bin ton soya fasulyesi ekildi - Tarım ve Orman İl Müdürü Menduh Dinler: - "Mısırın sulama ve enerji maliyeti yüksek olduğundan dolayı az su tüketen soya fasulyesine yöneldik. İyi verim alırsak inşallah mısıra alternatif olacak, çiftçimiz daha fazla kazanacak"

MARDİN (AA) - HALİL İBRAHİM SİNCAR - Türkiye'de tarımsal üretimde önemli yere sahip Mardin Ovası'nda, mısıra alternatif olarak ilk kez 1600 dekar alana deneme amaçlı soya fasulyesi ekildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından "Tarımsal Üretimi Artırma Projesi" kapsamında Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce 11 çiftçiye yüzde 75 hibeli 16 bin ton soya fasulyesi dağıtıldı.

Çiftçiler, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle Mardin Ovası'nda hem geleneksel hem de modern aletlerle hazırladıkları tohumları daha önce buğday hasadını yaptıkları tarlalara ekti.

Çiftçiler, soya fasulyesinde dönümden 300 kilogram verim bekliyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Menduh Dinler, AA muhabirine, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün desteğiyle yüzde 75 hibeli soya fasulyesini teknik elemanlar gözetiminde ikinci ürün olarak tarlaya ektiklerini söyledi.

Mardin Ovası'nda ana ürün olarak buğday, arpa ve mercimek, ikinci ürün olarak da mısır ekildiğini anımsatan Dinler, şöyle konuştu:

"Mısırın sulama ve enerji maliyeti yüksük olduğundan dolayı az su tüketen soya fasulyesine yöneldik. İyi verim alırsak inşallah mısıra alternatif olacak, çiftçimiz daha fazla kazanacak. Amacımız bu yönde. Dönümden 300-350 kilogram alsak bile yaptığımız hesaplamalara göre mısırdan daha karlı olacak. Çiftçimizle sahadayız."

Soya fasulyesinin hasadının ekim ayında yapılacağını aktaran Dinler, Bakanlığın çiftçilere katkı sunmayı amaçladığını anlattı.

Dinler, soya fasulyesinin toprağı iyileştirdiğini ve daha sonra ekilen ürünün verimini artırdığı vurgulayarak, soyanın hem gıda sektöründe hem hayvan yeminde hem de sanayide kullanıldığına dikkati çekti.

Dinler, şöyle devam etti:

"Ülkemizin ihtiyacı olan bir bitki. İnşallah bundan sonra Mardin Ovası'nı soya ile buluşturacağız. Soya toprağı pek fazla yormuyor. Toprağa azot bırakıyor. Ondan sonra ekilecek ürünün veriminde de artış olur. Bir dönümden 600-700 kilo buğday alıyorduk. Bizim beklentimiz az gübre kullanarak soyadan sonra ektiğimiz üründen 800 kilogram civarı buğday almak. Ama az gübre ve az su kullanacağız."

- "Alternatif ürün olarak buna devam etmek isteriz"

Tanrıverdi köyünde çiftçilik yapan Abdullah Çelebioğlu da 25 yıldır ata mesleği çiftçilik yaptığını söyledi.

Projeden faydalanmak için başvurduklarını ve soyayı tarlalarına ektiklerini kaydeden Çelebioğlu, "Bölgede enerji ve su sıkıntısı yaşadığımız için uzmanların teknik desteğiyle bu işe başvurduk. Soya ekimi yaptık. İnşallah bizim ve bölgemiz için faydası olur. Bundan sonra alternatif ürün olarak buna devam etmek isteriz. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerimiz teknik desteklerini esirgemiyor. Yardımcı oluyorlar. Her türlü desteği bize sağlıyorlar." diye konuştu.

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