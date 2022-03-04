Mardin, Siirt, Batman ve Bingöl'de okullarda deprem tatbikatı yapıldı

DİYARBAKIR (AA) - Mardin, Siirt, Batman ve Bingöl'de okullarda "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Mardin'de İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde 1206 okulda 246 bin öğrenci ve 13 bin 58 öğretmenin katılımıyla aynı anda deprem tatbikatı yapıldı.

Artuklu ilçesinde Gülser Mahmut Tatlıdede İlköğretim Okulu'ndaki tatbikatta, Vali Vekili Gürsel Temurci, Artuklu Kaymakamı Mesut Tabakcıoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz ve İl Afet ve Acil Durum Müdürü Davut Esen ile öğrenciler, alarm çalmasıyla sınıflardaki sıraların altına girerek deprem pozisyonu aldı.

İkinci alarm sesinin duyulmasıyla da öğrenciler okulu tahliye ederek, bahçedeki güvenli alana geçti.

Tatbikatın ardından AFAD, UMKE, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri, depremde kullanılan malzemeleri öğrencilere anlattı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi ekipleri de öğrencilere çorba ikram etti.

​​​​​​​İl Afet ve Acil Durum Müdürü Esen, Deprem Haftası dolayısıyla il genelinde eş zamanlı deprem anı ve tahliye tatbikatı yaptıklarını, okullarda deprem anında nasıl hareket edileceğini öğrencilere anlattıklarını belirtti.

- Siirt

Siirt İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Türk Kızılay Siirt Şubesi ve sağlık ekiplerinin katılımıyla Hürriyet Ortaokulu'nda tatbikat düzenlendi.

Tatbikat öncesi sınıfları gezen AFAD ekipleri, deprem anında yapılması gerekenleri anlattı.

Tatbikatta senaryo gereği, öğrenciler sınıflarında depreme yakalandı.

Sıralarının yanında çök, kapan, tutun hareketi yaparak kendilerini korumaya çalışan öğrencilerin depremin durması ile tahliyesi sağlandı.

Tatbikat mahsur kalan öğrencilerin kurtarmasıyla sona erdi.

Etkinliğe, İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip ile katılan Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, emeği geçenlere teşekkür etti.

- Batman

Batman'da İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde tatbikat düzenlendi.

Vali Hulusi Şahin, tatbikatın ardından yaptığı açıklamada, her türlü afete karşı toplumun nasıl bir reaksiyon vermesi gerektiğini öğreten çalışmaların aralıksız süreceğini söyledi.

Şahin, şöyle konuştu:

"Bugün Türkiye'nin tüm okullarında eş zamanlı tatbikat düzenlendi. Biz de Batman'da buna katıldık. Çocuklarımız özellikle Türkiye'nin gerçeği olan deprem konusunda ne yapmaları gerektiğini anlık olarak göstermeleri gereken o hayati refleksi, deprem anında çök, kapan, tutun ve hemen akabinde deprem sarsıntısı geçtikten sonra da tahliyeyi nasıl yapacak, nerede toplanacak, bunları bu tatbikatta üstünden geçtik."

- Bingöl

Bingöl İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce TBMM Vakfı Fen Lisesi'nde düzenlenen tatbikatta konuşan Vali Yardımcısı Fatih Kaya, kentteki 354 okulda, 60 bin 442 öğrenciyle aynı anda tatbikat yapıldığını söyledi.

Bu yıl kentte 55 bin kişiye ulaşmaya çalışacaklarını kaydeden Kaya, "Hastanelerimizde, alışveriş merkezlerinde, terminallerimizde, havaalanlarımızda, konutlarımızda, sitelerimizde her yerde bu afet tatbikatlarını yapmaya çalışacağız ve bu şekilde insanlarımızı bilinçlendirmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

