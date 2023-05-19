YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mardin
  4. Mardin, Şırnak ve Siirt'te toz taşınımı etkili oldu

Mardin, Şırnak ve Siirt'te toz taşınımı etkili oldu

19.05.2023 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin, Şırnak ve Siirt'te etkili olan toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi.

Suriye ve Irak kaynaklı toz taşınımı nedeniyle özellikle Mardin kent merkezi ve bazı ilçelerde zaman zaman görüş mesafesi düştü.

Uzmanlar, yaşlı, çocuk ve solunum sorunu olanların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları uyarısında bulundu.

Meteoroloji yetkilileri, yarın da etkili olması beklenen toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, kuvvetli güney yönlü rüzgar, ulaşımda aksamalar ve yağış alan yerlerde, çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

ŞIRNAK

Toz taşınımının etkisinin görüldüğü Şırnak merkez, Cizre, İdil ve Silopi ilçelerinde araç ve evlerin balkonları tozla kaplandı.

Dün akşam başlayan ve bugün etkisini artıran toz bulutu nedeniyle Cudi ve Gabar dağları neredeyse görünmez hale geldi.

Toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma ve hava kalitesinde düşme oldu.

Yetkililer, zorunlu olunmadıkça dışarıya çıkılmaması uyarısında bulundu.

Toz taşınımının pazar gününe kadar etkili olacağı belirtildi.​​​​​​​

SİİRT

Siirt'te de etkili olan toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte dünden itibaren devam eden toz bulutu, görüş mesafesinde ve hava kalitesinde düşüşe neden oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mardin’de kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralıMardin’de kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı
Çorum'da öğrenciler 19 Mayıs Marşı ile klip hazırladıÇorum'da öğrenciler 19 Mayıs Marşı ile klip hazırladı
Esnaf Kefalet başkanı eski damadı tarafından öldürüldüEsnaf Kefalet başkanı eski damadı tarafından öldürüldü
Anahtar Kelimeler:
Mardin Siirt Şırnak toz taşınımı

Mardin Namaz Vakitleri 19 Mayıs Cuma

İmsak
03:21
Sabah
04:59
Öğle
12:19
İkindi
16:08
Akşam
19:28
Yatsı
21:00

Mardin Nöbetçi Eczaneler19 Mayıs Cuma

Oktay eczanesi
Derik
Gözü eczanesi
Artuklu
Doğan eczanesi
Kiziltepe
Ava eczanesi
Mazidagi
Turan eczanesi
Dargecit
Yeni eczanesi
Omerli
Mesut eczanesi
Nusaybin
Tümünü Göster
Mardin ECZANELER
Mardin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Gökyüzünde görülen figür çok konuşuldu! “Hayalete benziyor”

Gökyüzünde görülen figür çok konuşuldu! “Hayalete benziyor”

Kafasının büyümesini kimse durduramıyor! “Ben onu seviyorum”

Kafasının büyümesini kimse durduramıyor! “Ben onu seviyorum”

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

“Kariyerim yüzünden ailem beni reddetti ama çok zenginim”

“Kariyerim yüzünden ailem beni reddetti ama çok zenginim”

Her şey normaldi! Bir anda arabadan silahıyla çıkıp polislere...

Her şey normaldi! Bir anda arabadan silahıyla çıkıp polislere...

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.