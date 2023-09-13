Mardin turizmdeki hedefini yakalamak için sonbahara odaklandı

Tarihi mekanları, inanç turizmindeki potansiyeli ve eşsiz lezzetleriyle yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgi gösterdiği kentte, Dara Antik Kenti, Mardin Müzesi, Kasımiye Medresesi ile Deyrulzafaran Manastırı gibi çok sayıda tarihi ve kültürel mekan, her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi ve yazın yaşanan kavurucu sıcağa rağmen tarihi kent yılın 8 ayında 300 bin yerli ve yabancı turisti ağırladı.

Asrın felaketi nedeniyle çok sayıda turun iptal edildiği, yaklaşık 17 bin yatak kapasitesine sahip kentte sonbahar döneminde rezervasyonlar arttı.

Medeniyetler şehri, hedeflediği 800 bin konaklama sayısına ulaşmak için sonbahara odaklandı.

TURİZMDE İVME SONBAHARDA ARTTI

Mardin Turizm ve Otelciler Derneği (MARTOD) Başkanı Özgür Gürgör, AA muhabirine, Mardin'de yeni açılan otel, konak ve misafirhanelerde yaklaşık 17 bin yatak kapasitenin bulunduğunu söyledi.

"Geçen yıl inanılmaz bir sezon geçirdik. Kentte yaklaşık 800 bin misafir konakladı." diyen Gürgör, 2 milyonu aşkın misafirin de kenti günübirlik ziyaret ettiğini belirtti.

Gürgör, bu yıl da 1 milyon turistin kentte konaklamasını hedeflediklerini ancak ülkeyi yasa boğan deprem felaketi nedeniyle şubat ve mayıs ayları arasındaki rezervasyonların iptal edildiğini ifade ederek, Mardin turizminin bu dönemde yeniden toparlandığını aktardı.

Rezervasyonların arttığını, bu 4 ayda açığı kapatıp yaklaşık 800 bin konaklamaya ulaşmayı hedeflediklerini anlatan Gürgör, "Anketlere göre 10 kişiden 7'si Mardin'i görmek istiyor. Hem inanç hem kültür turizmi olan nadir illerden biriyiz. Eylül, ekim, kasım ve aralık ayları için çok ciddi talep var." dedi.

Gürgör, kentte turizm yatırımlarının hızla arttığını, beşinci 5 yıldızlı otelin tescillendiğini, bu noktada hedef büyüttüklerini kaydetti.

"YABANCI TURİSTLERİN AĞIRLIK GÖSTERDİĞİ BİR DÖNEME GİRDİK"

Turizm ve seyahat acentesi yetkilisi İsmail Sincar da yılın ilk 6 ayında özellikle tatil günlerini çok yoğun ziyaretçi ilgisiyle geçirdiklerini söyledi.

Mardin'in, Kurban Bayramı'nda da ziyaretçilerin tercihi olduğunu ifade eden Sincar, yazın kavurucu sıcaklara rağmen yoğunluğun devam ettiğini belirtti.

Sincar, "Uçakların tamamı dolu geldi. Otellerimiz tam kapasite çalıştı. Turlarda tüm personelimizle sahadaydık. Yoğun bir sezon geçirdik. Mardin'in her mevsim ayrı bir güzelliği vardır. Sıcak da olsa Mardin gezilmeye değen bir şehir. Kültür turizminin yoğun olduğu özellikle yabancı turistlerin ağırlık gösterdiği bir döneme girdik. Yaz döneminde kalabalıktan kaçan insanların tamamı bu süreçte Mardin'imizi tercih ediyor. Mardin bahar aylarında çok güzel bir şehir." diye konuştu.

"HERKESİ MARDİN’E BEKLİYORUZ"

Kentte yöresel ürünler satan esnaf İbrahim Akdoğan da yılın 8 ayının turizmde beklentilerinin üzerinde bir yoğunlukla geçtiğini söyledi.

Gelen misafirlerin yöresel ürünlere yoğun ilgi gösterdiğini anlatan Akdoğan, "Herkesi Mardin'e bekliyoruz." dedi.

Deyrulzafaran Manastırı’nda görevli Rahip Gabriel Akkurt ise aktif olarak ibadetin yapıldığı manastırın bahar aylarında yoğun bir ziyaretçi akınına uğradığını belirtti.

Yaz aylarında sıcaklara rağmen ziyaretlerin sürdüğünü dile getiren Akkurt, "Herkes buraya güvenle gelebilir. Mardin'imiz çok güvenli bir il." ifadesini kullandı.

