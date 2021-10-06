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Mardin'de 12 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

06.10.2021 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'de 12 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

MARDİN (AA) - Mardin'in Dargeçit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Safa Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığının tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi.

Adreste uyuşturucu arama köpekleri ile yapılan aramada, toprağa gömülü poşetlerde 12 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan R.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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