MARDİN (AA) - Mardin'de 19 yaşındaki hamile, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Nusaybin'de ikamet eden ve aşı yaptırmadığı belirlenen kadın, hamileliğinin 36. haftasında Kovid-19'a yakalandı.

Mardin Devlet Hastanesine kaldırılan kadın hayatını kaybetti, bebeği ise sezaryenle alındı.

Kadının kız bebeği olacağını öğrendiğinde "Melek" ismini vermek istediğinin belirtilmesi üzerine bebeğe bu isim verildi.

İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 19 yaşındaki anne adayını Kovid-19 nedeniyle kaybettiklerini belirtti.

Her bir vatandaşın vefatının kendilerini derinden üzdüğünü aktaran Yavuz, "Mardin'de hava karlı ve soğuk. Fakat içimizi üşüten kar değil, 19 yaşındaki gebe, aşısız kaybettiğimiz annemiz ve annesiz büyüyecek 'Melek' bebek. Gerçekten acımız tarifsiz. Değerli anne adaylarımız, gebe hanımefendiler lütfen aşı olalım, çocuklarımızın size çok ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

