YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mardin
  4. Mardin'de 19 yaşındaki hamile Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Mardin'de 19 yaşındaki hamile Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

24.01.2022 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz: - "İçimizi üşüten kar değil, aşısız kaybettiğimiz annemiz ve annesiz büyüyecek 'Melek' bebek. Acımız tarifsiz. Anne adaylarımız lütfen aşı olalım"

MARDİN (AA) - Mardin'de 19 yaşındaki hamile, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Nusaybin'de ikamet eden ve aşı yaptırmadığı belirlenen kadın, hamileliğinin 36. haftasında Kovid-19'a yakalandı.

Mardin Devlet Hastanesine kaldırılan kadın hayatını kaybetti, bebeği ise sezaryenle alındı.

Kadının kız bebeği olacağını öğrendiğinde "Melek" ismini vermek istediğinin belirtilmesi üzerine bebeğe bu isim verildi.

İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 19 yaşındaki anne adayını Kovid-19 nedeniyle kaybettiklerini belirtti.

Her bir vatandaşın vefatının kendilerini derinden üzdüğünü aktaran Yavuz, "Mardin'de hava karlı ve soğuk. Fakat içimizi üşüten kar değil, 19 yaşındaki gebe, aşısız kaybettiğimiz annemiz ve annesiz büyüyecek 'Melek' bebek. Gerçekten acımız tarifsiz. Değerli anne adaylarımız, gebe hanımefendiler lütfen aşı olalım, çocuklarımızın size çok ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
15 yaşındaki kız çocuğuna kuzeninden fuhuş tuzağı! İçeceğine ilaç atıp...15 yaşındaki kız çocuğuna kuzeninden fuhuş tuzağı! İçeceğine ilaç atıp...
Öz kızına işkence yaptı! Kafasını yerden yere vurduÖz kızına işkence yaptı! Kafasını yerden yere vurdu
Orman yangınlarına karşı daha etkin mücadele yürütülecekOrman yangınlarına karşı daha etkin mücadele yürütülecek
Anahtar Kelimeler:
Mardin

Mardin Namaz Vakitleri 24 Ocak Pazartesi

İmsak
05:56
Sabah
07:19
Öğle
12:34
İkindi
15:16
Akşam
17:39
Yatsı
18:57

Mardin Nöbetçi Eczaneler24 Ocak Pazartesi

Zekim Eczanesi
Artuklu
Arin Eczanesi
Artuklu
Badıllı Eczanesi
Kiziltepe
Tema Eczanesi
Kiziltepe
Mevlana Eczanesi
Midyat
Mutlu Eczanesi
Nusaybin
Yeni Eczanesi
Omerli
Tümünü Göster
Mardin ECZANELER
Mardin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Balıkesir'de bir kadın eşi tarafından sokakta tabancayla öldürüldü

Balıkesir'de bir kadın eşi tarafından sokakta tabancayla öldürüldü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yeni Kızıltepespor'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor

Yeni Kızıltepespor'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor

Hatayspor, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak

Hatayspor, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak

Ordu'da bir kadın kocası tarafından öldürüldü

Ordu'da bir kadın kocası tarafından öldürüldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.