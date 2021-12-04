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Mardin'de 2 polisi bıçaklayan kişi ayağından vurularak yakalandı

04.12.2021 19:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'de 2 polisi bıçaklayan kişi ayağından vurularak yakalandı

MARDİN (AA) - Mardin'in Midyat ilçesinde 2 polis memurunu bıçakla yaralayan kişi, kaçmaya çalıştığı sırada bıçakladığı polis memuru tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Akçakaya Mahallesi Gelüşke Hanı civarında şüpheli bir aracı durdurdu.

Sigara kaçakçısı olduğu belirlenen sürücü Şerif Karasakal, kendisine müdahale edildiği sırada görevli polis memurlarına bıçakla saldırdı.

2 polis memurunu yaralayan şüpheli, kaçmaya çalıştığı sırada bıçakladığı polis memuru tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Yaralı polis memurları Mardin Devlet Hastanesinde, şüpheli Karasakal ise Midyat Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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