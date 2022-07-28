YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mardin
  4. Mardin'de 3 aracın karıştığı kaza güvenlik kamerasında

Mardin'de 3 aracın karıştığı kaza güvenlik kamerasında

28.07.2022 20:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'de 3 aracın karıştığı kaza güvenlik kamerasında

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, 3 aracın karıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, plaka ve sürücüleri henüz öğrenilemeyen tanker, İpek Yolu'nda kamyonete ardından otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet, refüjü aşarak yan yola geçti.

Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.

Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mardin'de tarihi eser ve uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandıMardin'de tarihi eser ve uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı
Din İşleri Yüksek Kurulundan ticaretle ilgili fetva konusunda açıklama:Din İşleri Yüksek Kurulundan ticaretle ilgili fetva konusunda açıklama:
Kırşehir'de temel inşaatında toprak kayması sonucu sıkışan işçiyi AFAD ekibi kurtardıKırşehir'de temel inşaatında toprak kayması sonucu sıkışan işçiyi AFAD ekibi kurtardı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Mardin

Mardin Namaz Vakitleri 28 Temmuz Perşembe

İmsak
03:34
Sabah
05:11
Öğle
12:29
İkindi
16:18
Akşam
19:36
Yatsı
21:06

Mardin Nöbetçi Eczaneler28 Temmuz Perşembe

Yıldız Eczanesi
Artuklu
Meral Eczanesi
Kiziltepe
Eylül Eczanesi
Kiziltepe
Bayram Eczanesi
Midyat
Akburak Eczanesi
Nusaybin
Ömerli Eczanesi
Omerli
Şahin Eczanesi
Savur
Tümünü Göster
Mardin ECZANELER
Mardin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Covid kâbusu yeniden başlıyor! Sakızlı önlem

Covid kâbusu yeniden başlıyor! Sakızlı önlem

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.