Mardin'de 3 aracın karıştığı kaza güvenlik kamerasında

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, 3 aracın karıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, plaka ve sürücüleri henüz öğrenilemeyen tanker, İpek Yolu'nda kamyonete ardından otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet, refüjü aşarak yan yola geçti.

Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.

Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz