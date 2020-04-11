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Mardin’de 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı

MARDİN HABERLERİ  | 11.04.2020 09:50 | Son Güncelleme

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yapmış olduğu teknik ve fiziki takip sonucu 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan zanlı jandarma tarafından yakalandı.Jandarma ekiplerinin sorumluluk bölgesi nüfusuna kayıtlı olup çeşitli suçlardan aranan şahısları yakalamaya yönelik yaptığı çalışmalar sonucu uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama, görevi yaptırmamak için direnme suçlarından aranan ve kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan A.B.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yapmış olduğu teknik ve fiziki takip sonucu 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan zanlı jandarma tarafından yakalandı.
Jandarma ekiplerinin sorumluluk bölgesi nüfusuna kayıtlı olup çeşitli suçlardan aranan şahısları yakalamaya yönelik yaptığı çalışmalar sonucu uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama, görevi yaptırmamak için direnme suçlarından aranan ve kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan A.B. isimli şahıs jandarmanın yaptığı operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. A.B., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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