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Mardin'de 8 bin çocuk ve genç, yaz tatilinde spor yapacak

16.07.2022 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'de 8 bin çocuk ve genç, yaz tatilinde spor yapacak

MARDİN (AA) - Mardin Büyükşehir Belediyesince kentte açılan yaz spor kurslarından yaklaşık 8 bin kişi faydalanacak.

Çocuk ve gençlerin yaz tatilinde spor yapmalarını sağlamak amacıyla Artuklu, Yeşilli, Ömerli, Midyat, Savur, Dargeçit, Nusaybin ve Derik ilçelerinde 15 branşta kurs açıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, okul ve çeşitli kurumların salonlarının tam kapasite kullanılacağı kurslara 7 bin 985 kişi kayıt yaptırdı.

Ücretsiz spor malzemelerinin de verildiği kurslarda çocuk ve gençler belediyenin servis araçlarıyla kurslara taşınacak.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, belediyenin Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığını ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi, spor malzemesi dağıttı.

Demirtaş, burada yaptığı açıklamada, çocuk ve gençlerin yaz tatilini en iyi şekilde geçirebilmeleri için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Açtıkları kurslarla çocuk ve gençlerin yaz tatilini spor yaparak değerlendirmelerini sağlamayı amaçladıklarını aktaran Demirtaş, şunları kaydetti:

"Büyükşehir Belediyesi ilk defa bu kadar büyük bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde bu spor etkinliklerine katılmalarını diliyoruz. Buradan tüm Mardinli hemşerilerime, çocuklarını bu etkinliğe katılmaları için girişimde bulunmalarını istiyoruz. Şu an 8 bin öğrencimize spor malzemelerini dağıtıyoruz. Yapacakları spor faaliyetine göre hangi kıyafetlere ihtiyaçları varsa bu kıyafetleri satın alarak çocuklarımıza hediye edeceğiz."

Demirtaş, yetenekli sporcuları keşfedeceklerini, Türk sporu adına başarılı sporcular yetiştirmeyi de amaçladıklarını sözlerine ekledi.

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