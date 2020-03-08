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Mardin’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği

MARDİN HABERLERİ  | 08.03.2020 16:16 | Son Güncelleme

Mardin’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla şehirde yaşayan kadınların moral bulup stres atmaları için 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkında etkinlik düzenledi.

Mardin’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla şehirde yaşayan kadınların moral bulup stres atmaları için 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkında etkinlik düzenledi. Binlerce kadının katıldığı etkinlikte, toplum yararına faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kadın dernekleri, ilçe belediyeleri ve eğitim merkezleri stantlar açtı. Stantlarda kadınların bir yıl boyunca ürettiği el işi ve yöresel ürünler ile hazırladığı yemekler satışa sunuldu.
Mardin Valisi ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman ve avukat eşi Gülseren Yaman, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınların açmış olduğu stantları gezerek kadınlara karanfil hediye edip günlerini kutladı Vali ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, Mardin Valiliği ve Mardin Büyükşehir Belediyesi olarak Mardinli kadınlarla birlikte olmak istediklerini kaydetti. Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayan Vali Yaman, "Mardinli kadınlarımız ile birlikte 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkındayız. Gördüğünüz gibi güzel bir ortamımız da var. Bu etkinliklere valilik ve büyükşehir belediyesi olarak destek veriyoruz. Hep kadınların yanında olmayı arzu ediyoruz. Özellikle istihdam açısında kadınlara ayrıcalık tanıyoruz. Daha fazla kadın istihdamına yönelik çalışmalarımız var. Hem daire başkanları olarak hem de çalışanlar olarak. Kadınlara yönelik bir daire başkanlığımız var. Kadınlara yönelik meslek edindirme kursları, kültür, eğitim faaliyetleri, sağlık, sportif faaliyetleri buradan organize ediyoruz. Her yerde kadınların yanında olmak istiyoruz. Kadınlar dünyada her şeydir, vatandır, annedir, kardeştir, arkadaştır ve yardır. Her zaman erkeğin yanında ve erkeğe destek olan kadındır. Erkeklerin bunu iyi özümsemesi ve onların yanında olması gerekiyor. Bütün gayretimiz ve çalışmalarımız o yönde. Onların yanındayız ve günleri kutlu olsun" dedi.

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İmsak
05:12
Sabah
06:31
Öğle
12:33
İkindi
15:50
Akşam
18:24
Yatsı
19:39

Mardin Nöbetçi Eczaneler 8 Mart Pazar

Uğur Eczanesi
Artuklu
Çınarbaş Eczanesi
Yesilli
Yavuz Eczanesi
Savur
Özdemir Eczanesi
Omerli
Nusaybin Eczanesi
Nusaybin
Şifa Eczanesi
Midyat
Akdağ Eczanesi
Kiziltepe
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