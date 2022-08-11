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Mardin'de açık hava müzesini andıran manzarada "dam palas" keyfi

11.08.2022 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıcaklığın zaman zaman 40 dereceyi aştığı kentte sıcaktan bunalanlar evlerinin damına kurdukları, bölgede "taht" olarak adlandırılan sedirlerde vakit geçiriyor, yıldızların altında uykuya dalıyor - İkram Yüksekdağ: - "İşten geldiğimizde direkt tahta çıkıyoruz. Bir yanımız Mezopotamya Ovası, bir yanımız Mardin Kalesi. Yorgunluğumuzu atıyoruz. Buradaki rahatımız 5 yıldızlı otelde bulunmaz"

MARDİN (AA) - HALİL İBRAHİM SİNCAR - Tarihi ve kültürüyle adeta açık hava müzesi konumundaki Mardin'de, kavurucu sıcaktan bunalanlar evlerinin damına kurdukları "taht"larda serinliyor.

Sıcaklığın zaman zaman 40 dereceyi geçtiği kentte yaşayanlar, yaz aylarında evlerinin damında bulunan yaklaşık 1 metre yükseklikte, bölgede "taht" olarak adlandırılan sedirlerde vakit geçiriyor. Yemek yenilen, sohbetler edilen, çay ve kahve keyfi yapılan tahtlarda misafirler de ağırlanıyor.

Gece ise tahtlara yatak serilerek güzel manzara eşliğinde ve yıldızların altında gökyüzü seyredilerek uykuya dalınıyor.

- "Günün bütün yorgunluğunu tahtın üzerinde atabiliyoruz"

Şar Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk babası Veysi Üzrek, AA muhabirine, evlerinin Mardin Kalesi'nin eteklerinde olduğunu belirtti.

Sabahtan akşama kadar çalışıp eve geldiklerinde serinlemek istediklerini ifade eden Üzrek, bu nedenle damdaki tahtlarda vakit geçirmeyi tercih ettiklerini söyledi.

"Yemeğimizi yiyoruz, çayımızı içiyoruz, çocuklarımızla şakalaşıyoruz. Bazen komşular da geliyor, onlarla da burada zamanımızı geçiriyoruz" diyen Üzrek, gece vakti ise tahtlara yatakları serdiklerini söyledi.

Üzrek, gökyüzünü izleyerek uyuduklarını, tahtlarda tarihi şehrin bütün ihtişamını seyredebildiklerini ifade etti.

Açık havada uyumanın huzur verdiğini anlatan ​​​​​​​Üzrek, "Mardin için 'gündüzü seyranlık, gecesi gerdanlık' diye bir tabir var. Tahtlarda çok rahat ediyoruz. Günün bütün yorgunluğunu tahtın üzerinde atabiliyoruz. Gece bir saatlik uyku bile bütün güne bedel. Sabah dinç kalkıyoruz." dedi.

- "Buradaki rahatımız 5 yıldızlı otelde bulunmaz"

Saraçoğlu Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk babası İkram Yüksekdağ ise klima karşısında vakit geçirmenin kendilerini rahatsız ettiğini belirterek, bu nedenle yaz aylarını serin bir ortamda geçirmek için dama taht kurduklarını söyledi.

Yüksekdağ, "İşten geldiğimizde direkt tahta çıkıyor, yemeğimizi yiyor, çayımızı içiyoruz. Bir yanımız Mezopotamya Ovası bir yanımız Mardin Kalesi. Mardin Kalesi'nin gece görüntüsü çok güzel. Gerdanlık gibi görünüyor. Mezopotamya Ovası ise deniz gibi görünüyor. Yorgunluğumuzu, iş stresimizi bu şekilde atıyoruz. Yıldızları seyrederek uyuyoruz. Buradaki rahatımız 5 yıldızlı otelde bulunmaz. Bizim 5 yıldızlı otelimiz yok ama binbir yıldızlı tahtımız var." ifadelerini kullandı.

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Sabah
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Öğle
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İkindi
16:14
Akşam
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Yatsı
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Mardin Nöbetçi Eczaneler11 Ağustos Perşembe

Azizoğlu Eczanesi
Artuklu
Mızgin Eczanesi
Kiziltepe
Emin Eczanesi
Kiziltepe
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Midyat
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