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Mardin’de akraba aileler arasında taşlı ve sopalı kavga: 2 yaralı

20.10.2023 08:06 | Son Güncelleme:
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Mardin’in Derik ilçesinde, akraba aileler arasında taşlı ve sopalı kavga çıktı.

Mardin’de akraba aileler arasında taşlı ve sopalı kavga: 2 yaralı

Kavgada dede ve torun yaralandı. 4 şüpheli gözaltına alındı.
Olay, akşam 21.30 sıralarında Derik ilçesine bağlı Kuşçu Mahallesi’nde meydana geldi. Akraba aileler arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa süre tartışma taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada dede M.D. ve torun İ.D. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan dede ve torun Derik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay ile ilgili 4 şüpheli gözaltına alınırken mahallede geniş güvenlik önlemi alındı. Jandarma olay ile ilgili inceleme başlattı.

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