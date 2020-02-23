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Mardin'de aralarında husumet bulunan iki aile barıştı

MARDİN HABERLERİ  | 23.02.2020 15:28 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz: - "Bu güzel davranışın başkalarına örnek olmasını temenni ediyorum"

MARDİN (AA) - Mardin'de iki aile arasındaki husumet, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da katıldığı barış yemeğiyle sonlandırıldı.

Merkez Artuklu İlçesine bağlı Ortaköy Mahallesindeki Hacı Kasım Camisi'nde Kızılboğa ile Aslanhan ailelerinin barışması nedeniyle düzenlenen programda, aile temsilcileri Bedi Aslan ve Abdurrahman Kızılboğa birbirlerine sarılarak barıştı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, yaptığı konuşmada, aileleri bir araya getirerek, barışa katkı sunan herkese teşekkür etti.

Birlik ve beraberliğin önemine işaret eden Yılmaz, "Bu güzel davranışın başkalarına örnek olmasını temenni ediyorum. Bu tür hadiselere inşallah güzel örnek olur. Kardeşliğimizin, birliğimizin, beraberliğimizin devam etmesi ve güçlenmesi için örnek bir davranış." dedi.

Törene Mardin Valisi Mustafa Yaman, İl Müftüsü İsmail Çiçek, AK Parti Mardin milletvekilleri Şeyhmus Dinçel ile Cengiz Demirkaya, AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç, belediye başkanları ve kanaat önderleri de katıldı.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz mardin

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