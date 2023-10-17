Mardin’de beşik kertme töreni yapan anne ve babalar gözaltına alındı

Kızıltepe ilçesinde beşik kertmesi yapılan 8 yaşındaki kız çocuğu ile 9 yaşındaki amcasının oğlu için aile arasında yapılan tören nedeniyle Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma çerçevesinde çocukların anne ve babaları polis ekiplerince gözaltına alındı.

ÇOCUKLAR KORUMA ALTINDA

Dün, valilikten yapılan açıklamada, “Valiliğimizce; Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz ve İl Emniyet Müdürlüğümüzce ivedilikle konunun araştırılması talimatı verilmiştir. Söz konusu çocuklarımıza yönelik; geçici tedbir kararı alınarak, çocuklarımız koruma altına alınmıştır. Konuyla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturma devam etmektedir" denilmişti.

Şüpheli 4 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

