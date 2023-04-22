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Mardin'de bıçaklı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

22.04.2023 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bıçaklı saldırı sonucu bir genç hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Lozan Caddesi köy garajı mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle bir grubun bıçaklı saldırısına uğrayan Ahmet Bilek (18) ve Abdurrahman A. ağır yaralandı.

Saldırıyı gören vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ahmet Bilek müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Abdurrahman A. ilk tedavinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Saldırganların yakalanmasına çalışılıyor.

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