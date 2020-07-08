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Mardin’de bir işletmeci gelinliklere uygun maske üretiyor

MARDİN HABERLERİ  | 08.07.2020 12:36 | Son Güncelleme

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir işletmeci korona virüs salgını nedeni ile takılması zorunlu hale gelen maskeyi, diktiği gelinliklere uyarlamaya başladı.Maske takmanın zorunlu hale geldiği günümüzde artık gelinlik üreticileri gelinler için birbirinden şık maskeler üretiyor.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir işletmeci korona virüs salgını nedeni ile takılması zorunlu hale gelen maskeyi, diktiği gelinliklere uyarlamaya başladı.
Maske takmanın zorunlu hale geldiği günümüzde artık gelinlik üreticileri gelinler için birbirinden şık maskeler üretiyor. Kızıltepe’de uzun yıllardır gelinlik üreticiliği yapan Ahmet Özmen, gelinlerin en özel günlerinde onlara işlemeli ve nakışlı maskeler üretti. Gelinlik aksesuarlarına artık özel tasarım maskelerin de eklendiğini anlatan Ahmet Özmen, "Gelinliklere dair her şeyi üretiyoruz. Korona virüs nedeniyle artık gelinlik modellerimize göre maske de tasarlıyoruz. Bundan sonraki süreçlerde maskeler hayatımızın bir parçası oldu. 3 katlı maskelerimizin üzerine dantel işlemesi yapıyoruz" dedi.
Gelinlik modellerine bakmaya geldiğini belirten Leyla Özmen ise "Korona virüsten dolayı bu maskelerin takılması lazım. Gelinlik çeşitlerine göre maske de tasarlanıyor. Çok güzel olmuş, yapanın ellerine sağlık" diye konuştu.

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