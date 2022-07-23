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Mardin'de bir kişinin silahla vurulup darbedilmesi güvenlik kamerasında

23.07.2022 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'de bir kişinin silahla vurulup darbedilmesi güvenlik kamerasında

MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir kişinin silahla vurulup darbedildiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, dün Abdulkadirpaşa Mahallesi Umut Caddesi'nde farklı suçlardan sabıka kaydı bulunan M.O. (34) ile bir grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.O, 4 kişi tarafından darbedildi ve silahla dizinden vuruldu.

M.O, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Bu arada, M.O'nun darbedilmesi ve vurulması bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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