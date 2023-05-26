YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mardin
  4. Mardin'de bir öğretmen husumetli olduğu kişilerce darbedildi

Mardin'de bir öğretmen husumetli olduğu kişilerce darbedildi

26.05.2023 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin'de bir öğretmen okul bahçesinde darbedildi.

Beden eğitimi öğretmeni Rıdvan B, görev yaptığı Kayacan Mahallesi'ndeki Fatih Ortaokulu'na geldi.

Okul girişinde aralarında husumet bulunan kişiler tarafından saldırıya uğrayan öğretmen yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Rıdvan B, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan da öğretmeni ve ailesini ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerinde bulundu ve olayın takipçisi olacaklarını söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mardin’de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltıMardin’de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
Van’da ‘Keledoş’ yarışması düzenlendiVan’da ‘Keledoş’ yarışması düzenlendi
Balıkesir Mavi Bayrak’ta Türkiye dördüncülüğüne yükseldiBalıkesir Mavi Bayrak’ta Türkiye dördüncülüğüne yükseldi
Anahtar Kelimeler:
Mardin darp

Mardin Namaz Vakitleri 26 Mayıs Cuma

İmsak
03:13
Sabah
04:54
Öğle
12:19
İkindi
16:10
Akşam
19:34
Yatsı
21:08

Mardin Nöbetçi Eczaneler26 Mayıs Cuma

Badilli eczanesi
Kiziltepe
Bayrak eczanesi
Midyat
Ava eczanesi
Mazidagi
Turan eczanesi
Dargecit
Sayilir eczanesi
Derik
Özdemir eczanesi
Omerli
Yeşilli eczanesi
Yesilli
Tümünü Göster
Mardin ECZANELER
Mardin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Boşanmak istemeyen kadın kocasına çekiçle saldırarak öldürdü

Boşanmak istemeyen kadın kocasına çekiçle saldırarak öldürdü

Panik anları! Havadayken yolcu uçağının kapısını açtı

Panik anları! Havadayken yolcu uçağının kapısını açtı

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Sevgilisiyle öpüşen eşini görünce sinirlerine hakim olamadı

Sevgilisiyle öpüşen eşini görünce sinirlerine hakim olamadı

Ünlü oyuncunun cansız bedeni yerin altındaki sandıktan çıktı

Ünlü oyuncunun cansız bedeni yerin altındaki sandıktan çıktı

Crocs, Havaianas... En sevilen terlik markalarında %35'e varan indirim

Crocs, Havaianas... En sevilen terlik markalarında %35'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.