Mardin'de cip devrildi, 2'si ağır 4 kişi yaralandı

MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde cipin devrilmesi sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen Irak plakalı cip, İpek Yolu Yolbilen Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 4 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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