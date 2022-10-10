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Mardin'de çocuğu darbeden spor eğitmeni gözaltına alındı

10.10.2022 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'de çocuğu darbeden spor eğitmeni gözaltına alındı

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir çocuğu darbettiğine ilişkin görüntüleri sosyal medyada paylaşılan spor eğitmeni gözaltına alındı.

Turgut Özal Mahallesi'ndeki ilçe stadının halka açık kısmında dün özel okulda öğretmen ve bir futbol okulunda eğitmen olarak görev yapan Cemil K'nin ilkokul öğrencisi Y.Ö'yü (9) darbettiğine dair görüntüler, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine Cemil K. gözaltına alındı.

Y.Ö. ise Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde bir süre gözlem altında tutulduktan sonra taburcu edildi.

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