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Mardin'de dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 2 kişi yakalandı

07.07.2022 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'de dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 2 kişi yakalandı

Mardin'de dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 2 kişi yakalandı

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle 2 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, esnaflık yapan S.A. satışını yaptığı 7 bin güvenlik kamerasının ücretini almadığı gerekçesiyle yaptığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Geniş çaplı araştırmalar sonucu güvenlik kameralarının H.G. ile M.G'de olduğunun tespit edilmesi üzerine düzenlenen operasyonda, 6 bin 681 güvenlik kamerası ele geçirilerek S.A'ya teslim edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Mardin Nöbetçi Eczaneler 9 Temmuz Cumartesi

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Artuklu
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Kiziltepe
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