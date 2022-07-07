Mardin'de dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 2 kişi yakalandı

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle 2 zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, esnaflık yapan S.A. satışını yaptığı 7 bin güvenlik kamerasının ücretini almadığı gerekçesiyle yaptığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.
Geniş çaplı araştırmalar sonucu güvenlik kameralarının H.G. ile M.G'de olduğunun tespit edilmesi üzerine düzenlenen operasyonda, 6 bin 681 güvenlik kamerası ele geçirilerek S.A'ya teslim edildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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