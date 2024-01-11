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Mardin’de elektrik akımına kapılan genç işçi ağır yaralandı

11.01.2024 08:32 | Son Güncelleme:
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Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir inşaatta çalışan 20 yaşındaki genç, elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.Olay, ilçe merkezindeki Ersoylu Mahallesi’nde yaşandı.

Mardin’de elektrik akımına kapılan genç işçi ağır yaralandı

Olay, ilçe merkezindeki Ersoylu Mahallesi’nde yaşandı. Bir inşaatta demir ustası olarak çalışan Özgür A. (20), üst kata malzeme taşıdığı sırada elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan işçi, yapılan müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Doktorların buradaki müdahalesi sonrası hayati tehlikesi bulunan işçi, ilçedeki özel bir hastaneye sevk edilerek yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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