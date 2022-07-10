Mardin'de farklı dil ve dine mensup vatandaşlar bayramlaşma programında buluştu

MARDİN (AA) - Mardin'de Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programına Süryani vatandaşlar da iştirak etti.

Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen bayramlaşma programına, Mardin-Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen, Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz ile Süryani cemaati mensupları da katıldı.

Vali Mahmut Demirtaş, AA muhabirine, farklı dil ve dinlerin bir arada huzur içinde yaşadığı Mardin'in birlikteliğin sembolü olduğunu söyledi.

Hoşgörü şehri Mardin'de bayramların da hep birlikte kutlandığını dile getiren Demirtaş, "Daha önce Paskalya Bayramı vardı, onların bayramlarını tebrik etmiştik, bugün de Kurban Bayramı'nda hem Süryani vatandaşlarımızın hem diğer dine mensup vatandaşlarımızın gelip tebrik etmesi hakikaten bizleri ziyadesiyle mutlu etmektedir. Bu birlik ve beraberliğin hem Türkiye'de hem dünyada örnek olduğunu düşünüyorum." dedi.

Metropolit Özmen de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şahsında İslam aleminin bayramını en içten dilekleriyle kutladığını belirtti.

Mardin'de bir arada kutlanan bayramların dünyada yaşanan olumsuzlukların son bulmasına vesile olmasını dilediklerini aktaran Özmen şöyle devam etti:

"Diller ve dinler şehrinden şahsım ve Süryani cemaati adına bütün Müslüman kardeşlerimizin bayramını kutluyorum. Mardin hoşgörünün sembolüdür. Sadece Türkiye'mizde değil dünyada örnek olabilecek kapasitede bir şehir. Dolayısıyla bu örnek özellikle son zamanlarda bütün dünyaya öncülük eder. Bütün dünya Mardin'i örnek alır. Bu şekilde hoşgörüyü tesis edelim."

Programa 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç, AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu, şehit yakınları, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

