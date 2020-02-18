Mardin'de firari hükümlü yakalandı

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri aranan şahıslara yönelik uygulama yaptı.

Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan denetimlerde, polisten kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan H.A'nın 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen H.A. daha sonra cezaevine gönderildi.

Öte yandan iş yerleri ve kurumlardan hırsızlık yapan şüphelilere yönelik operasyonda ise hırsızlık şüphelisi İ.Ç. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.Ç. tutuklandı.

